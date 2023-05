La Russie accuse les États-Unis d'avoir attaqué le Kremlin à l'aide d'un drone et envisage des représailles (USA Today)

La Russie accuse les États-Unis d'avoir attaqué le Kremlin à l'aide d'un drone et envisage des représailles

Article originel : Russia blames US for alleged drone attack on Kremlin, considers retribution

Par Bacon et Ortiz

USA Today, 5.05.23

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a blâmé les États-Unis jeudi pour ce que la Russie affirme être une tentative d'assassinat par l'Ukraine visant le président russe Vladimir Poutine, et a déclaré que les options de représailles étaient en cours d'examen.



"Les tentatives de désaveu, tant à Kiev qu'à Washington, sont bien sûr absolument ridicules", a déclaré M. Peskov. "Nous savons très bien que les décisions relatives à de telles actions et à de telles attaques terroristes ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington.

Kiev a rejeté cette allégation comme étant un prétexte fabriqué par Moscou pour justifier des frappes massives sur les villes ukrainiennes meurtries. Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, interrogé sur l'affirmation de la Russie dans l'émission "Morning Joe" de la chaîne MSNBC, a déclaré que M. Peskov "mentait".

"Je peux vous assurer que les États-Unis n'ont pas été impliqués", a déclaré M. Kirby. "Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas été impliqués.

M. Peskov a refusé de donner des détails sur d'éventuelles représailles, se contentant de suggérer "des mesures bien pensées qui répondent aux intérêts de notre pays". Moscou n'a présenté aucune preuve de l'implication de l'Ukraine ou des États-Unis dans les frappes de drones, mais elle a lancé un assaut de missiles et de drones contre Kiev pour la troisième fois en quatre jours.

Les services de renseignement étatsuniens tentent toujours de déterminer qui est à l'origine de l'incident et explorent diverses possibilités, a déclaré à l'Associated Press un responsable qui a parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer ce sujet sensible...

Lire la suite