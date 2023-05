La société d'espionnage d'un ancien officier de l'armée israélienne a envoyé des outils de piratage téléphonique à la milice soudanaise des FSR (Time of Israel)

Rapport : La société d'espionnage d'un ancien officier de l'armée a envoyé des outils de piratage téléphonique à une milice soudanaise

Article originel : Report: Ex-army officer’s spy firm sent phone hacking tools to Sudanese militia

Par Michael Horovitz

The Time of Israel, 1.12.22



Un rapport d'enquête révèle que le jet privé de Tal Dilian et de sa société Intellexa a livré de puissants équipements de surveillance aux tristement célèbres Forces de soutien rapide (FSR ou RSF).



Dans cette photo d'archive du 22 juin 2019, le général Mohammed Hamdan Dagalo, chef adjoint du conseil militaire, est assis sur son véhicule entouré de soldats de l'unité des Forces de soutien rapide lors d'un rassemblement tribal soutenu par l'armée, dans la province du Nil oriental, au Soudan. (AP/Hussein Malla)

Dans cette photo d'archive du 22 juin 2019, le général Mohammed Hamdan Dagalo, chef adjoint du conseil militaire, est assis sur son véhicule entouré de soldats de l'unité des forces de soutien rapide lors d'un rassemblement tribal soutenu par l'armée, dans la province du Nil oriental, au Soudan. (AP/Hussein Malla)

Une société de renseignement appartenant à un ancien officier supérieur du renseignement militaire israélien a transféré du matériel de surveillance téléphonique haut de gamme à une milice soudanaise notoire, selon un rapport d'enquête.

Le rapport publié mercredi par Lighthouse Reports, le quotidien Haaretz et l'émission grecque Inside Story révèle que le transfert a été effectué en mai, en suivant un jet privé lié à la société Intellexa.

Citant trois sources indépendantes, l'enquête a révélé qu'un jet privé Cessna a atterri à Khartoum et a livré le matériel de piratage téléphonique à la milice des Forces de soutien rapide.

Les journalistes ont identifié l'avion grâce à un selfie téléchargé sur les médias sociaux par un passager - un ingénieur d'Intellexa, la société de renseignement appartenant à l'ancien officier, Tal Dilian...



Lire la suite