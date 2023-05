La tentative d'attentat contre Poutine va provoquer une furieuse escalade... pour qui ?

La tentative d'attentat contre Poutine va provoquer une escalade furieuse... pour qui ?

Article originel : Assassination Bid on Putin to Provoke Furious Escalation… for Whom?

Par Finian Cunnhingham

ICH, 10.05.23

Alors que le public occidental est de plus en plus sceptique quant à la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie et à l'aide militaire et financière insensée apportée pour soutenir le régime corrompu de Kiev, nous assistons à une audacieuse attaque de drones assassins contre le Kremlin.

La Russie a qualifié cet acte de terrorisme visant à tuer le président Vladimir Poutine. Le Kremlin a également pointé du doigt Washington comme étant l'auteur de la tentative d'assassinat, ainsi que le régime de Kiev pour y avoir participé. La Maison Blanche nie tout rôle étatsunien dans le raid aérien, tout comme le président ukrainien Vladimir Zelensky. Les médias occidentaux font état d'allégations selon lesquelles la Russie pourrait avoir perpétré un attentat terroriste sous faux drapeau pour justifier l'intensification de la force militaire en Ukraine. Ces affirmations font écho à celles émises précédemment par l'Occident au sujet de l'explosion par la Russie des pipelines Nord Stream sous la mer Baltique en septembre dernier. Dans les deux cas, la notion d'attaque sous faux drapeau russe semble absurde. La Russie risquerait-elle vraiment de se faire passer pour incompétente en organisant un raid aérien audacieux sur le siège du pouvoir politique dans sa capitale ? Deux petits véhicules aériens sans pilote ont apparemment été abattus au-dessus du Kremlin aux premières heures de mercredi. Ces engins légers auraient difficilement pu constituer une menace sérieuse pour tuer Poutine dans sa résidence officielle. On ne peut donc considérer qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat réaliste. Le Kremlin a déclaré que M. Poutine ne se trouvait même pas dans le bâtiment à ce moment-là.

Néanmoins, le simple fait que des drones explosifs aient franchi les murs emblématiques du Kremlin et pris pour cible le palais du Sénat constitue assurément une provocation scandaleuse. On peut penser que cet acte de provocation était l'objectif principal. La réponse initiale de Moscou a été qu'elle riposterait en conséquence au moment de son choix. De nombreuses voix s'élèvent pour demander à la Russie de tuer Zelensky. Une réaction furieuse de la Russie est compréhensible, mais est-elle prudente ? Il semble tout à fait pertinent que le public occidental soit de plus en plus sceptique, voire dégoûté par la guerre par procuration menée par les États-Unis en Ukraine. Les sondages montrent qu'un nombre croissant d'Etatsuniens critiquent les "chèques en blanc" que Washington jette comme un marin ivre sur le régime de Kiev. Dans toute l'Europe, les citoyens sont également irrités par l'argent illimité dont bénéficie une cabale corrompue et par le risque inconsidéré de déclencher une guerre totale entre l'OTAN et la Russie, qui pourrait dégénérer en armageddon nucléaire. Et ce, alors que les travailleurs occidentaux sont acculés à la pauvreté et à la misère sociale.... Lire la suite