Le chirurgien général de Floride demande des réponses à l'administration Biden sur les effets secondaires du vaccin Covid (The Post Millenial)

Le chirurgien général de Floride demande des réponses à l'administration Biden sur les effets secondaires du vaccin Covid

Article originel : Florida surgeon general demands answers from Biden admin over Covid vax side effects

Par Jarryd Jaeger

The PostMillenial, 11.05.23

"Le manque de transparence ne fait que nuire à la confiance des Etatsuniens dans la science", a déclaré M. Ladapo.

Mercredi, le chirurgien général de Floride, Joseph Ladapo, a adressé une lettre aux responsables de l'administration Biden pour leur demander "plus d'honnêteté et de transparence" concernant les effets secondaires potentiels du vaccin Covid-19. M. Ladapo a fait remarquer que lorsqu'il avait précédemment demandé à la Food and Drug Administration (FDA) et aux Centers for Disease Control (CDC) d'admettre qu'il y avait des risques, ils avaient répondu par "une salade de mots qui se résumait à de la propagande...".

"Votre décision continue d'ignorer de nombreux risques associés aux vaccins à ARNm COVID-19, parallèlement à vos efforts pour manipuler le public en lui faisant croire qu'ils sont inoffensifs, a entraîné une profonde méfiance à l'égard du système de santé étatsunien", a écrit Ladapo aux docteurs Califf et Walensky. Il a reproché au gouvernement fédéral de "forcer sans relâche un vaccin prématuré dans les bras du peuple étatsunien avec peu ou pas de préoccupation pour les ramifications négatives graves", notant que le problème a commencé avec l'opération Warp Speed de l'administration Trump, et a été aggravé par son successeur. Le Surgeon General a soutenu que les fonctionnaires des agences fédérales rejetaient le risque de myocardite pour certains groupes démographiques, citant des données du CDC et d'autres sources prouvant que les effets secondaires dangereux étaient plus fréquents qu'ils ne l'avaient laissé entendre. Il a qualifié les autorités fédérales de "principales entités qui encouragent l'hésitation face aux vaccins" et a dressé une liste de demandes dans le but de forcer le gouvernement à s'expliquer devant le public. M. Ladapo a demandé au CDC et à la FDA d'expliquer le retard pris dans la publication des données relatives aux effets secondaires indésirables, en particulier les études prouvant un risque accru de myocardite chez les jeunes hommes ayant reçu le vaccin à ARNm. Il a également demandé que les services fédéraux indiquent le nombre de jeunes gens décédés peu après avoir reçu une deuxième dose ou une injection de rappel du vaccin ARNm.

La Floride a été au premier rang de l'opposition, s'opposant à la campagne de vaccination de l'administration Biden. Jeudi, le gouverneur Ron DeSantis a signé une nouvelle loi interdisant aux écoles, aux entreprises et aux entités gouvernementales d'exiger des vaccins.