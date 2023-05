Le "Davos d'été" de la Chine en 2023 Article originel : China’s “summer Davos” 2023 Off Guardian, 24.05.23

"La réunion annuelle des nouveaux champions crée une plateforme unique pour stimuler l'innovation et renforcer les efforts de collaboration au niveau mondial."

En janvier de cette année, TASS, citant Bloomberg, a rapporté qu'aucun "représentant du monde des affaires de Russie et de Chine" n'assisterait à la réunion annuelle du WEF (ou FEM) à Davos, ce qui a été cité par certains comme une preuve supplémentaire de la prétendue rupture entre les finances occidentales et les nations BRICS. Une contre-narration des médias alternatifs présente cela comme une preuve de l'inutilité croissante du WEF (FEM) dans un nouveau monde "multipolaire".

Il convient toutefois de noter que le "vice-premier ministre" chinois Liu He était présent à Davos et qu'il a prononcé, le 17 janvier, un "discours spécial" sur l'importance de la coopération internationale et de la lutte contre le changement climatique.