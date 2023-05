Le directeur de la CIA de Joe Biden a rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises (National Review)

L'examen de l'agenda privé de Jeffrey Epstein a révélé que le délinquant sexuel et financier condamné a eu des réunions qui n'avaient pas été signalées auparavant avec plusieurs Etatsuniens éminents, y compris l'actuel directeur de la CIA.

Selon le Wall Street Journal, Jeffrey Epstein avait prévu de rencontrer l'actuel directeur de la Central Intelligence Agency, William Burns, la conseillère du président Barack Obama à la Maison Blanche, Kathryn Ruemmler, le président du Bard College, Leon Botstein, et le professeur Noam Chomsky. Le journal n'a pas pu confirmer que toutes les réunions prévues ont eu lieu.

Aucun des noms révélés par les nouveaux documents ne figure dans le "livre noir" des contacts d'Epstein, désormais public, ni dans les carnets de vol des passagers qui ont voyagé à bord de son jet privé.

Les réunions en question ont toutes eu lieu après qu'Epstein a purgé une peine de prison en 2008 pour un crime sexuel impliquant une mineure. Deux ans plus tôt, Epstein avait été accusé d'avoir abusé sexuellement de jeunes filles âgées de 14 ans en Floride et avait fait l'objet d'une enquête du FBI. Il a conclu un accord avec les procureurs pour éviter des poursuites fédérales et a plaidé coupable de sollicitation et de proxénétisme à l'égard d'une mineure à des fins de prostitution. Epstein s'est également enregistré comme délinquant sexuel. À l'époque, la nouvelle a fait l'objet d'une couverture médiatique importante, plusieurs hommes politiques ont renvoyé leurs dons et un certain nombre d'associés ont pris leurs distances avec lui.

M. Burns a rencontré M. Epstein pour la première fois à Washington, D.C., en 2014, alors qu'il était secrétaire d'État adjoint. L'actuel directeur de la CIA s'est également rendu à l'hôtel particulier d'Epstein à New York. Malgré ces rencontres, une porte-parole de la CIA a affirmé que les deux hommes n'avaient aucune relation. "Le directeur ne savait rien de lui, si ce n'est qu'il avait été présenté comme un expert dans le secteur des services financiers et qu'il avait offert des conseils généraux sur la transition vers le secteur privé", a-t-elle expliqué au Journal, faisant référence au départ de M. Burns de son poste à l'État.



Mme Ruemmler a entretenu des relations professionnelles beaucoup plus étendues avec M. Epstein. Ce dernier l'a présentée à des clients juridiques potentiels, dont le cofondateur de Microsoft, Bill Gates. En 2014, Epstein a appelé Ruemmler dans les semaines qui ont suivi son départ de la Maison Blanche d'Obama, planifiant un déjeuner dans son hôtel particulier suivi d'une série de réunions pour la présenter à un cercle plus large de ses connaissances. Epstein et son équipe se sont demandé si Ruemmler ne serait pas mal à l'aise avec les jeunes femmes qui travaillaient pour lui en tant qu'assistantes et collaboratrices. Au cours des trois années suivantes, Ruemmler a eu plus de trois douzaines de rendez-vous avec Epstein. Elle a également été programmée pour voler avec Epstein à Paris et en 2017, il a prévu de s'arrêter à Sainte-Lucie pour l'emmener à sa maison sur l'île dans les îles Vierges américaines, les documents ont montré. Ruemmler, qui travaille maintenant chez Goldman Sachs, a déclaré qu'elle regrettait d'avoir connu Epstein. Un porte-parole de la société financière a déclaré qu'elle n'avait jamais voyagé avec le délinquant sexuel....



Lire la suite