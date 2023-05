Le gouvernement allemand admet qu'il n'a aucune preuve de l'efficacité des masques faciaux. La mythologie de la pandémie continue de se dégrader lentement (Substack)

Après des années de lutte contre la pandémie, le ministère allemand de la santé admet qu'il ne sait pas du tout si les masques préviennent l'infection par le SRAS-Cov-2, ni dans quelle mesure.

Article originel : After years-long pandemic mandates, German Health Ministry admit they have no idea whether or to what degree masks prevent SARS-2 infection at all

Euggypius,

Substack, 3.05.23