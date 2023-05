Le gouvernement britannique offre 600 000 livres sterling à des entrepreneurs pour la surveillance des médias sociaux et des "récits de désinformation" (Reclaim The Net)

Le gouvernement britannique offre 600 000 livres sterling à des entrepreneurs pour la surveillance des médias sociaux et des "récits de désinformation".

Article originel : UK Government Is Offering £600,000 To Contractors For Social Media Surveillance Of “Misinformation Narratives”

Par Didi Rankovic

Reclaim The Net, 10.05.23

La surveillance des discours financés par les pouvoirs publics.

Le gouvernement britannique est prêt à dépenser quelque 755 000 dollars (600 000 livres sterling) pour un projet impliquant des contractants dont le travail consisterait à surveiller les médias sociaux, à l'affût de "désinformation nuisible et de récits de désinformation".

C'est ce que révèle un avis publié sur le site Contracts Finder du gouvernement, qui contient des informations sur les contrats dont la valeur dépasse l'équivalent de 15 000 dollars - ce qui est certainement le cas de celui-ci, qui montre que les autorités recherchent un service de surveillance et d'analyse de la désinformation et de la mésinformation.

Cet appel d'offres est l'œuvre du ministère de la culture, des médias et des sports (DCMS). Il a été publié le 23 avril et se terminera un mois plus tard.