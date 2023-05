Le ministre de la Santé annonce la réintégration des soignants non vaccinés à la mi-mai (Le Media en 4-4-2)

Le ministre de la Santé François Braun a annoncé que les soignants non vaccinés pourront réintégrer leur service à la mi-mai. Cette décision fait suite à l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) qui a recommandé de lever l’obligation de vaccination contre le Covid-19 pour les soignants.

François Braun a déclaré avoir réuni toutes les parties prenantes pour que cette réintégration se fasse dans de bonnes conditions. Il a également précisé que l’instruction était prête et qu’il la signerait en début de semaine prochaine. Le décret de mise en application devrait être publié pour mi-mai.

En mars dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) justifiait sa recommandation par plusieurs facteurs, notamment le contexte épidémique favorable et la faible efficacité de la vaccination contre l’infection et la transmission. Cependant, cette décision n’avait pas été accueillie favorablement par tous. Certains médecins, comme l’urgentiste controversé Mathias Wargon, sont opposés au retour de leurs collègues non-vaccinés « La réintégration des soignants non vaxx, ce n’est pas quelques dingos qui vont revenir ou d’autres qu’on a effrayés, c’est surtout céder à ceux qui ont désinformé pendant la pandémie et aux populistes qui s’en sont servis a des fins électoralistes. »