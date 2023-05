Le Royaume-Uni et les États-Unis, les rois de l'industrie militaire privée, envisagent de désigner Wagner comme "une organisation terroriste" (Press TV)

Le Royaume-Uni et les États-Unis, les rois de l'industrie militaire privée, envisagent de désigner Wagner Article originel : UK and US, kingpins of private military industry, mull designating Wagner Par Reza Javadi Press TV.ir, 14.05.23

La Grande-Bretagne s'apprête à désigner la société de sécurité privée russe Wagner Group comme une "organisation terroriste", selon un rapport du Times of London, conformément à des projets similaires débattus aux États-Unis et dans l'Union européenne.



Un rapport publié en début de semaine citait une source du gouvernement britannique qui affirmait que la décision était "imminente" et qu'elle prendrait probablement effet dans les semaines qui suivraient le dépôt d'un dossier juridique.

L'Union européenne et les États-Unis envisageraient également de prendre des mesures similaires, ce qui placerait le groupe Wagner dans la même catégorie que Daesh, Al-Qaida et l'Action nationale néonazie.

Toutefois, contrairement à ces organisations terroristes, le groupe Wagner fonctionne comme une société militaire et de sécurité privée (SMSP), engagée dans des missions de formation et de conseil pour les États qui l'emploient, en échange d'argent.

Le groupe aurait combattu aux côtés des forces armées russes dans les régions de l'est de l'Ukraine depuis le lancement de l'opération militaire russe dans l'ancienne république soviétique en février dernier.

Les médias occidentaux affirment que le groupe est directement lié au gouvernement russe, mais le Kremlin a rejeté ces informations à plusieurs reprises.

La désignation de la société militaire privée intervient alors que ces mêmes pays, les États-Unis et le Royaume-Uni, étaient - et sont toujours - les plus gros employeurs et consommateurs de sociétés militaires privées - le complexe militaro-industriel tel que nous le connaissons, qui en est venu à dicter la politique étrangère des États-Unis et du Royaume-Uni.

De nombreux entrepreneurs britanniques et étatsuniens opèrent et ont opéré dans des zones déchirées par des conflits dans le monde entier. Il s'agit de sociétés tentaculaires dotées de structures complexes et d'une empreinte mondiale.

Un rapport publié dans Open Democracy en décembre 2018 indique que depuis la soi-disant "guerre contre le terrorisme" en 2011, des "milliards de dollars" ont été gagnés par ceux qui travaillent pour des sociétés militaires et de sécurité privées (PMSC) dans le monde entier, la Grande-Bretagne étant à la tête de cette "privatisation de la guerre moderne."

"Ce que nous savons, c'est que nombre de ces sociétés mercenaires, en particulier celles qui sont basées au Royaume-Uni et aux États-Unis, ont été fortement impliquées dans les campagnes militaires en Irak et en Afghanistan. Nous savons que leur personnel armé peut gagner jusqu'à 10 000 livres sterling par mois, sans payer d'impôts. Et nous savons que certaines sociétés militaires privées ont été directement impliquées dans la mort de civils", peut-on lire dans le rapport.

Parmi les principales SMSP britanniques figurent G4S, Aegis Defense Services, Control Risks, Armorgroup et Olive Group, aux côtés des sociétés étatsuniennes Academi, anciennement connue sous le nom de Blackwater, ainsi que DynCor et Triple Canopy, qui réalisent ensemble des centaines de millions de dollars de bénéfices chaque année grâce aux ventes d'armes.

Les sociétés d'armement étatsuniennes détiennent une part majoritaire de 224 milliards de dollars dans l'industrie mondiale des SPMS, selon les chiffres de l'année dernière, et la valeur de ses ventes annuelles devrait augmenter pour atteindre plus de 80 milliards de dollars dans un avenir proche.

Les EMSP occidentales, qui offrent un large éventail de services - protection des personnes et des enceintes, missions de sauvetage, reconnaissance et évaluation des risques, etc...

