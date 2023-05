Le Yémen met en garde l'Arabie saoudite contre les "atermoiements" de la fin de la guerre (The Cradle)

Le Yémen met en garde l'Arabie saoudite contre les "atermoiements" de la fin de la guerre Article originel : Yemen warns Saudi Arabia against ‘procrastinating’ ending war The Cradle, 15.05.23

Lors d'une marche de solidarité avec le peuple palestinien le 14 mai, un membre du Conseil politique suprême du gouvernement de Sanaa, Muhammad Ali al-Houthi, a accusé la coalition dirigée par l'Arabie saoudite de "remettre à plus tard" ses récentes promesses de mettre fin à la guerre et de lever le blocus contre le Yémen.

M. Houthi a déclaré lors de la marche que le peuple yéménite devait rester "vigilant et constamment préparé".

"L'ennemi a jusqu'à présent tergiversé pour mettre fin à l'agression et lever le siège du Yémen", a-t-il déclaré.

Ces derniers mois, l'Arabie saoudite a participé à des pourparlers de paix avec le mouvement de résistance Ansarallah, sous la médiation d'Oman. Ces pourparlers ont permis de réaliser quelques progrès, notamment un échange de prisonniers, ainsi que des accords sur une éventuelle levée du blocus du port de Hodeidah et de l'aéroport international de Sanaa.

L'Arabie saoudite a également accepté de payer les salaires de tous les employés du gouvernement dans les territoires du gouvernement du salut national (NSG) à Sanaa, entre autres.

Cependant, alors que Washington et les Émirats arabes unis continuent de faire obstruction aux efforts de paix, la nouvelle volonté de l'Arabie saoudite de mettre fin à la guerre a été éclipsée - et récemment, la coalition a repris ses violations des efforts visant à consolider une trêve en lançant des attaques à la frontière et en bombardant des régions telles que la province de Saada et d'autres zones.

Pendant ce temps, Ansarallah a maintenu son siège sur la province stratégique de Taiz, dans le sud-ouest du pays.

"Nous voyons aujourd'hui l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis brisés face au Yémen [...] ils voient le Dôme de fer [en Israël] et comment il n'a pas réussi à protéger les sionistes. Alors comment peuvent-ils [les sionistes] protéger les pays en voie de normalisation, maintenant ?" a déclaré M. Houthi, faisant référence aux dysfonctionnements du système de défense israélien Dôme de fer lors des récents tirs de roquettes sur les territoires occupés au cours de la bataille de la semaine dernière.

Ansarallah a averti à plusieurs reprises qu'en cas d'échec des efforts de paix, il était prêt à une guerre totale contre la coalition et à frapper de missiles les profondeurs de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Au cours de la marche, M. Houthi a également renouvelé le soutien d'Ansarallah à la cause palestinienne et à la résistance, et s'est déclaré prêt à affronter Israël.

"Nous affirmons, en tant que peuple yéménite, notre loyauté envers la Palestine... nous sommes présents pour une participation réelle et directe", a-t-il ajouté...

