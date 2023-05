Les actes déshonorants de l'ex-responsable des CDC dans sa gestion de la pandémie de la Covid (Brownstown Institute)

Cette affirmation délirante et dénuée de preuves a causé d'immenses dommages, conduisant des États comme la Californie à imposer des masques inutiles tout au long de l'année 2021 et jusqu'en 2022.

L'une des erreurs les plus pernicieuses et les plus inexcusables a été de répéter au public que les masques protégeaient contre la transmission ou l'infection.

Il n'y a peut-être jamais eu de déclaration aussi inexacte de la part d'un responsable public sur quelque sujet que ce soit. Cette déclaration était totalement incompréhensible à l'époque, elle n'était absolument pas étayée et avait pour but de provoquer des mandats.

Peu après avoir pris ses fonctions, elle a déclaré au public que les personnes vaccinées étaient non seulement protégées contre les maladies graves et la mort, mais aussi contre toutes les infections.

Toutes les erreurs de Walensky étaient préjudiciables et dangereusement trompeuses. Mais l'une des plus indéfendables a été ses efforts pour minimiser les inquiétudes concernant la myocardite post-vaccinale.

L'administration Biden a démontré à maintes reprises son incompétence. En s'efforçant de rendre les vaccins obligatoires pour les employeurs privés, en maintenant l'interdiction faite aux voyageurs non vaccinés, en engageant Walensky dès le départ et en promouvant sans relâche les masques, elle s'est trompée dans pratiquement toutes les décisions importantes.

Des villes comme la Californie et Washington ont décidé d'imposer la vaccination à leurs enfants, au mépris des preuves scientifiques et pour appuyer les déclarations anti-scientifiques de Walensky.

Sa promotion incessante et son refus d'évaluer correctement les risques et les avantages ont conduit à la prolifération rapide des obligations vaccinales pour les jeunes en bonne santé.

Pourquoi s'arrêteraient-ils maintenant ?

Robert Redfield, l'ancien directeur du CDC, a affirmé que les masques offriraient une meilleure protection que les vaccins. Et pourtant, son remplaçant s'est montré bien pire.

Imaginez à quel point la situation pourrait empirer dans l'ère post-Walensky.

Alors même que la pandémie s'éloigne, le CDC et l'administration se rendent compte qu'ils détiennent un immense pouvoir sur la vie quotidienne des Etatsuniens.

Un grand nombre d'individus, d'entreprises influentes et d'administrateurs confieront leurs décisions aux recommandations du CDC.

Même si des personnes comme Walensky se sont révélées inefficaces.

* Ian Miller est l'auteur de "Unmasked : The Global Failure of COVID Mask Mandates". Son travail a été présenté dans des émissions de télévision nationales, dans des publications d'information nationales et internationales et a été cité en référence dans de nombreux livres à succès traitant de la pandémie. Il rédige une lettre d'information Substack, également intitulée "Unmasked".