Les autorités de régulation étatsuniennes saisissent First Republic et vendent "la quasi-totalité des actifs" à JPMorgan dans le cadre de la plus grande faillite bancaire depuis la crise de 2008 (Yahoo Finance)

Les autorités de régulation étatsuniennes saisissent First Republic et vendent "la quasi-totalité des actifs" à JPMorgan dans le cadre de la plus grande faillite bancaire depuis la crise de 2008 Article originel : US regulators seize First Republic and sell 'substantially all assets' to JPMorgan in largest bank failure since 2008 crisis Yahoo Finance, 1.05.23

Les régulateurs ont saisi First Republic (FRC) tôt lundi et ont vendu l'essentiel des opérations de la banque à JPMorgan Chase (JPM) dans le cadre de la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008.

JPMorgan, la plus grande banque du pays, a accepté de prendre en charge 173 milliards de dollars d'actifs, 30 milliards de dollars de titres et la totalité des 92 milliards de dollars de dépôts de First Republic. La Federal Deposit Insurance Corporation a adouci l'accord en acceptant de partager les pertes sur certains prêts résidentiels et commerciaux, offrant ainsi à JPMorgan une certaine protection en cas de défaillance des actifs.

La chute de First Republic, dont la valeur s'élève à 229 milliards de dollars, en fait la plus grande victime des turbulences du système bancaire qui ont commencé en mars, plus importante que la Silicon Valley Bank ou la Signature Bank. La Washington Mutual de Seattle, qui a fait faillite avec 307 milliards de dollars d'actifs en septembre 2008, reste la plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis.

Même si JPMorgan a accepté de protéger tous les déposants de First Republic, la saisie alourdit la charge du fonds d'assurance-dépôts de la FDIC, qui sert à absorber les pertes lorsque les banques font faillite...

Lire la suite