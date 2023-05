Les autorités négligent les effets secondaires des vaccins Covid (Wall Street Journal)

Les autorités négligent les effets secondaires des vaccins Covid

Article originel : Officials Neglect Covid Vaccines’ Side Effects

Par Allysia Finley

Wall Street Journal, 12-05.23

Brianne Dressen était une mère énergique, une randonneuse passionnée et une enseignante de maternelle - jusqu'à ce qu'elle reçoive un vaccin Covid.

Mme Dressen, 42 ans, a été l'une des premières Etatsuniennes à se faire vacciner. Elle s'est portée volontaire pour participer à l'essai d'AstraZeneca et a reçu sa première dose le 4 novembre 2020 dans une clinique de West Jordan, dans l'Utah. "Je suis favorable à la science et aux vaccins", déclare Mme Dressen. "J'étais plus qu'heureuse de participer au processus scientifique.

Mais même les vaccins les plus bénéfiques peuvent avoir des effets secondaires rares et graves. Quelques minutes après l'injection, le bras de Mme Dressen a commencé à picoter, sa vision s'est troublée et les sons sont devenus étouffés. La clinique lui a suggéré de consulter un neurologue, qui l'a dirigée vers les urgences...



