Les Houthis signent un accord avec la Chine pour l'exploration pétrolière au Yémen (Oil Price)

Les Houthis signent un accord avec la Chine pour l'exploration pétrolière au Yémen

Article originel : Houthis Sign Deal With China For Oil Exploration In Yemen

Par Tsvetana Paraskova

Oil Price, 23.05.23



Le gouvernement dirigé par les Houthis au Yémen a signé ce week-end un accord avec des responsables chinois et une entreprise chinoise qui investira dans l'exploration pétrolière au Yémen.

Le groupe chinois Anton Oilfield Services Group (AntonOil) et un représentant du gouvernement chinois ont signé samedi le protocole d'accord pour l'investissement dans le secteur amont du Yémen, a rapporté Middle East Monitor, citant un rapport de l'agence de presse Saba basée à Sanaa.

Le ministre du pétrole et des minéraux, Ahmed Dares, a invité les entreprises étrangères à visiter le Yémen pour voir le potentiel des opportunités d'investissement...

