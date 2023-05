Les Nations unies commémorent le 75e anniversaire de la "Nakba" palestinienne (NBC News)

Les Nations unies commémorent le 75e anniversaire de la "Nakba" palestinienne

Article originel : U.N. will commemorate 75th anniversary of Palestinian’s ‘Nakba’

NBC News, 15.05.23

Les Nations unies commémoreront le 75e anniversaire du déplacement de 750 000 Palestiniens d'Israël, également connu sous le nom de "Nakba" ou "catastrophe", et ce pour la première fois. Raf Sanchez, de NBC News, retrace l'histoire récente de la solution à deux États entre Israël et la Palestine et du cessez-le-feu de la semaine dernière entre Israël et le Djihad islamique.



