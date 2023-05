Les scientifiques peuvent désormais lire dans votre esprit : L'IA transforme les pensées des gens en texte en temps réel (Daily Mail)

Les scientifiques peuvent désormais lire dans votre esprit : L'IA transforme les pensées des gens en texte en temps réel

Article originel : Scientists can now read your MIND: AI turns people’s thoughts into text in real-time

Par Victoria Allen

Daily Mail, 1.05.23

Une équipe de l'université du Texas a mis au point un modèle d'IA capable de lire les pensées des gens

Ils espèrent qu'il pourra aider les personnes paralysées ou souffrant d'un handicap.

La technologie de lecture de l'esprit peut désormais transcrire les pensées des gens en temps réel en se basant sur le flux sanguin dans leur cerveau.

Dans le cadre d'une étude, trois personnes ont été placées dans des appareils d'IRM et ont écouté des histoires.

Pour la première fois, les chercheurs affirment qu'ils ont produit un texte déroulant des pensées des personnes, et pas seulement des mots ou des phrases, sans utiliser d'implant cérébral.

La technologie de lecture de l'esprit n'a pas reproduit exactement les histoires, mais en a saisi les points principaux.

Cette avancée soulève des inquiétudes quant à la "protection de la vie privée", car elle pourrait constituer la première étape vers la possibilité d'écouter les pensées d'autrui.

Grâce à une technologie similaire à celle du ChatGPT, la technologie a également interprété ce que les gens voyaient lorsqu'ils regardaient des films muets, ou leurs pensées lorsqu'ils imaginaient qu'ils racontaient une histoire...

Lire la suite