Les troupes étatsuniennes en Somalie passent à 900, la Chambre des représentants vote contre le retrait (The GrayZone)

Les troupes étatsuniennes en Somalie passent à 900, la Chambre des représentants vote contre le retrait Article originel : US troops in Somalia rise to 900, House votes not to withdraw Par Ann Garrison et Jamal Abdulahi The GrayZone, 5.05.23

La présence des troupes étatsuniennes en Somalie aide l'insurrection islamiste Al Shabaab à recruter, exacerbant ainsi la violence qu'ils prétendent combattre. Mais la Chambre des représentants a rejeté une résolution de retrait.

Le 27 avril, la Chambre a voté par 101 voix contre 321 contre la résolution du représentant républicain Matt Gaetz visant à retirer toutes les troupes américaines de Somalie, alors que tous les signes indiquent une escalade dans la lutte contre Al-Shabaab. L'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, et le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, demandent tous deux plus de présence américaine, plus de fonds, plus d'armes, plus de drones, et moins de restrictions quant à leur utilisation.

La résolution ne demande pas l'arrêt des bombardements par drones, mais seulement le retrait des troupes étatsuniennes.

M. Gaetz ne s'attendait pas à ce qu'elle soit adoptée, mais il a forcé les 435 membres de la Chambre à se prononcer pour ou contre une nouvelle "guerre éternelle" coûteuse des États-Unis. On peut imaginer qu'ils devront répondre de leur vote en 2024, peut-être devant la minuscule communauté anti-guerre des États-Unis, mais plus probablement devant le mouvement politique "America First" que Gaetz partage avec Donald Trump.

Le vote garantit que les États-Unis maintiendront une présence militaire en Somalie au moins jusqu'à la fin du prochain cycle électoral. Au moins 900 soldats américains sont stationnés en Somalie, où ils jouent un rôle consultatif tandis que l'armée nationale qu'ils forment subit de lourdes pertes sur le champ de bataille contre les forces islamistes d'Al-Shabaab.

Située dans la Corne de l'Afrique, qui revêt une importance stratégique, la Somalie possède non seulement le plus long littoral d'Afrique, mais peut-être aussi les plus grandes réserves pétrolières côtières inexploitées du monde. En 2021, le gouvernement somalien a signé un accord d'exploration pétrolière de 7 millions de dollars avec la société Coastline, basée à Houston, au Texas.

Bien que les faucons du Congrès justifient la présence militaire étatsunienne en Somalie en termes de "liberté" et de lutte contre le terrorisme, la géographie du pays et ses richesses pétrolières potentiellement considérables en font un enjeu stratégique majeur pour Washington...

