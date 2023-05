Les vaccins Covid augmentent le risque de saignements menstruels jusqu'à 41 %, selon une étude du British Medical Journal - mais les auteurs minimisent l'importance de ce risque (Substack)

Une nouvelle tentative de minimiser des résultats inquiétants

Article originel : Yet Another Attempt at Downplaying Worrying Results

Par Thorsteinn Siglaugsson

Substack, 7.05.23

Les résultats d'une nouvelle étude confirment fortement les inquiétudes concernant les problèmes menstruels liés aux vaccins. Pourquoi les auteurs interprètent-ils sciemment mal leurs propres résultats ?

J'ai déjà écrit sur la tendance des auteurs d'études médicales à minimiser leurs résultats s'ils ne sont pas conformes au discours officiel sur les vaccins COVID-19. Une étude réalisée en Islande et publiée l'été dernier a révélé que les personnes doublement vaccinées étaient 42 % plus susceptibles d'être réinfectées que les autres. Mais dans leurs conclusions, les auteurs ont qualifié cette probabilité de "légèrement plus élevée".

Aujourd'hui, une nouvelle étude, publiée dans le BMJ, traite des problèmes de menstruation chez les femmes à la suite d'une vaccination. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, selon les médias grand public. En effet, dans leurs conclusions, les auteurs déclarent Des associations faibles et incohérentes ont été observées entre la vaccination contre le SRAS-CoV-2 et les contacts avec les services de santé en ce qui concerne les saignements chez les femmes ménopausées, et il y a encore moins de preuves d'une association pour les troubles menstruels ou les saignements chez les femmes préménopausées. Ces résultats ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la vaccination contre le SRAS-CoV-2 et les contacts médicaux liés à des troubles menstruels ou hémorragiques.

Aucune raison de s'inquiéter - vraiment ? Jetons maintenant un coup d'œil à la section des résultats : 2 580 007 (87,6 %) des 2 946 448 femmes ont reçu au moins un vaccin contre le SRAS-CoV-2 et 1 652 472 (64,0 %) des 2 580 007 femmes vaccinées ont reçu trois doses avant la fin du suivi. Les risques les plus élevés de saignement chez les femmes ménopausées ont été observés après la troisième dose, dans la fenêtre de risque de 1 à 7 jours (rapport de risque de 1,28 (intervalle de confiance à 95 % de 1,01 à 1,62)) et dans la fenêtre de risque de 8 à 90 jours (1,25 (1,04 à 1,50)). L'impact de l'ajustement des covariables était modeste. Le risque de saignement post-ménopausique a suggéré un risque accru de 23-33% après 8-90 jours avec BNT162b2 [Pfizer] et mRNA-1273 [Moderna] après la troisième dose, mais l'association avec ChAdOx1 nCoV-19 [AstraZeneca] était moins claire. En ce qui concerne les troubles menstruels ou les saignements chez les femmes préménopausées, l'ajustement pour les covariables a presque complètement éliminé les faibles associations observées dans les analyses brutes.

Premier Pfizer : Risque ajusté de 1,41 (41 % plus élevé que chez les non-vaccinés) après 1-7 jours de la troisième dose et de 1,23 (23 % plus élevé) après 8-90 jours. "Faible et incohérent ?" Vraiment ?

Ainsi, le risque est significatif pour les femmes ménopausées même après ajustement, mais pour les femmes préménopausées, les "associations faibles" ont été supprimées après ajustement des covariables. Pourquoi ces ajustements considérables ? Avant ajustement, les chercheurs ont constaté des augmentations statistiquement significatives allant jusqu'à 44 %, mais ce chiffre maximal a été "ajusté" à seulement 4 % (voir tableau 3). Pourtant, même après ces ajustements héroïques, on constate toujours une augmentation de 25 % des troubles menstruels après la première dose. Quoi qu'il en soit, examinons les chiffres réels par produit pour les femmes ménopausées. D'abord Pfizer : le risque ajusté (colonne de droite) est de 1,41 ou 41% plus élevé que celui des personnes non vaccinées après 1-7 jours à partir de la troisième dose et de 1,23 ou 23% plus élevé après 8-90 jours. Ces deux valeurs sont statistiquement significatives. "Faible et incohérent ? Vraiment ?

En ce qui concerne Moderna, le risque ajusté est de 1,33 ou 33 % plus élevé que celui des personnes non vaccinées après 1 à 7 jours de la première dose et également 8 à 90 jours après la troisième dose (ce dernier chiffre est statistiquement significatif). Encore une fois, "faible et incohérent" ?

Enfin, AstraZeneca : le risque ajusté est de 1,24 ou 24 % plus élevé que celui des personnes non vaccinées 1 à 7 jours après la première dose et de 1,21 ou 21 % plus élevé que celui des personnes non vaccinées après la deuxième dose (bien qu'aucun des deux résultats ne soit statistiquement significatif).

En octobre dernier, l'Agence européenne des médicaments a finalement recommandé d'ajouter les problèmes menstruels à la liste déjà longue des effets secondaires du vaccin COVID-19. Il était temps, après l'avalanche de rapports émanant de femmes. Les résultats de la nouvelle étude renforcent ces inquiétudes, comme le montre le graphique ci-dessus.

La question qui reste posée est la suivante : pourquoi cette divergence flagrante entre les résultats réels et les conclusions des auteurs ? Les auteurs savent parfaitement que la plupart des journalistes ne lisent ni ne comprennent les études scientifiques ; ils savent que leur plus grand idéal de vérification est l'appel à l'autorité ("les auteurs disent, donc c'est vrai"). Tous les scientifiques le savent. Par conséquent, il incombe aux auteurs de présenter et de mettre en évidence correctement leurs résultats réels. Mais au lieu de cela, ils essaient de les cacher. Mais au lieu de cela, ils essaient de les cacher. La réponse se trouve peut-être dans la section "intérêts concurrents" ? Intérêts concurrents : Tous les auteurs ont rempli le formulaire de divulgation uniforme de l'ICMJE à l'adresse www.icmje.org/disclosure-of-interest/ et déclarent : MG déclare des honoraires personnels d'AstraZeneca, Gilead, GSK/ViiV, MSD, Biogen, Novocure, Amgen, Novo Nordisk, en dehors du travail soumis. SL déclare être consultant pour Scandinavian Biopharma et est un employé d'AstraZeneca depuis le 16 janvier 2023. Le travail présenté dans cet article a été réalisé avant le début de cet emploi. FN déclare avoir été employé par AstraZeneca jusqu'en 2019 et posséder des actions d'AstraZeneca. MB et YX ne déclarent aucun intérêt concurrent. AS a déclaré avoir participé à des recherches financées par des agences gouvernementales, des universités, Astellas Pharma, Janssen Biotech, AstraZeneca, Pfizer, Roche, (alors) Abbott Laboratories, (alors) Schering-Plough, UCB Nordic et Sobi, tous les fonds étant versés au Karolinska Institutet, en dehors des travaux présentés. RL a déclaré avoir reçu des subventions de Sanofi Aventis versées à son institution en dehors du travail soumis ; et avoir reçu des honoraires personnels de Pfizer en dehors du travail soumis.

S'il existe encore de vrais journalistes, pourquoi ne pas prendre contact avec les auteurs et leur poser la question ? Ce serait un bon changement, n'est-ce pas ?