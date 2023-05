Les villes de 15 minutes sont "un appauvrissement complet et un asservissement de tous les citoyens" selon une députée européenne (Epoch Times)

Une ville de 15 minutes est un quartier où un habitant peut accéder à tout ce dont il a besoin, comme une épicerie, un médecin, etc. en 15 minutes de marche. Selon Anderson, ces villes sont le début d'un contrôle plus étroit des citoyens par le gouvernement. L'administration peut exercer un contrôle en décidant que "vous n'êtes plus autorisé à quitter votre zone immédiate de 15 minutes". Il n'est pas nécessaire de la clôturer ou quoi que ce soit d'autre. Cela se fera par le biais d'une carte d'identité numérique", a-t-elle déclaré lors d'un entretien avec Jan Jekielek dans le cadre de l'émission "American Thought Leaders", publiée le 25 avril.

"En Grande-Bretagne, certains comtés ont déjà adopté des lois. Ils pourront imposer un confinement climatique. C'est la prochaine étape. C'est ce dont nous parlons. Pour ce faire, ils devront disposer de ces villes de 15 minutes".

Selon Mme Anderson, l'étape suivante consistera à restreindre les personnes à l'intérieur de leur localité, en ne les autorisant à la quitter que deux ou trois fois par an. Toutefois, les riches pourront s'affranchir de ces règles en achetant les cartes de sortie des segments les plus pauvres, précise-t-elle.

"Les pauvres resteront dans ces quartiers de 15 minutes, tandis que les plus aisés pourront aller où bon leur semble. C'est de cela qu'il s'agit".



Un article paru sur le site web du Forum économique mondial (WEF) en mars de l'année dernière qualifiait le concept des villes de 15 minutes de "bien plus qu'une mode" et de conséquence de l'époque actuelle, en particulier de la pandémie.

Avec la COVID-19 et ses variants qui maintiennent tout le monde à la maison (ou plus près de la maison que d'habitude), la ville de 15 minutes est passée du statut de "bien à faire" à celui de cri de ralliement", affirme le document, qui ajoute : "Comme le changement climatique et les conflits mondiaux provoquent des chocs et des stress à intervalles plus rapprochés et de plus en plus graves, la ville de 15 minutes deviendra encore plus cruciale".



Tyrannie numérique

Mme Anderson a souligné que des systèmes de "crédit social" de type communiste chinois sont déjà testés en Europe. "Des projets pilotes sont déjà en cours à Bologne. Il s'agit du "Bologna Wallet" (portefeuille de Bologne). À Vienne, on l'appelle le 'Vienna Token'".