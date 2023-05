Les Young Global Leader, l'organisation du Forum économique mondial pour "infiltrer" les gouvernements (France Soir)

ENQUÊTE - Klaus Schwab, fondateur du Forum Économique mondial (WEF), dit qu’il en est “très fier”. Selon lui, ils “infiltrent” les gouvernements à travers le monde, choisissent les dirigeants de demain et votre président ou premier ministre en a probablement fait partie.

Qui peuvent-ils bien être ? Ce sont les “Young Global Leaders” (YGL), un programme du WEF pour sélectionner les futurs “maîtres du monde” qui vont “façonner la politique, la société et le monde qui les entourent”, pour reprendre ses dires. Qui sont ces personnes ? Comment sont-elles sélectionnées ? Qui en a déjà fait partie et quelles en sont les actuelles figures ?

Organisation de lobbying

Le Forum économique mondial, qui se définit comme une association à but non lucratif, est une organisation de lobbying qui réunit chaque année depuis 1974, à l’occasion d’un sommet à Davos en Suisse, des dirigeants d’entreprises et des responsables politiques.

Son fondateur Klaus Schwab, économiste allemand, rassemble des personnes qui ont “le pouvoir d’apporter des changements” pour évoquer le “nouvel ordre mondial” en remplacement à “l’ordre libéral” actuel, “menacé 70 ans après” son instauration.

C’est en 2004 que Schwab lance le Forum des Young Global Leaders, pour remplacer le programme en vigueur depuis 1993, appelé “Global Leaders for Tomorrow”. L’objectif était “d’aider le monde à faire face à des problèmes de plus en plus complexes” en créant une “communauté proactive des dirigeants de la prochaine génération du monde”, capables “d’influencer la prise de décision”.

Cette organisation, dirigée par un Conseil d’administration, présidé entre autres par lui-même et sa fille Nicole, dit sélectionner “les voix du futur et les espoirs des prochaines générations”.

Macron, Zuckerberg, Musk ... des Young Global Leaders

Présenté en 2008 par Bruce Nussbaum, journaliste de Bloomberg BusinessWeek, comme “l’un des réseaux sociaux privés les plus exclusifs” dans le monde, les YGL ont jusque-là compté dans leurs rangs plus de 1400 membres et alumnis (Ancien élève, NDLR) issus de 120 nationalités.

Chaque nouvelle promotion se voit attribuer une mission. Celle qui comptait parmi les siens Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie sous François Hollande en 2016, a été élue pour façonner la “quatrième révolution industrielle”.

Parmi les anciens membres des YGL figurent des personnalités considérées comme étant les plus puissantes de ce monde. Le président Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, les homme d’affaires Elon Musk et Jack Ma, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg ou encore l’ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern sont des "alumnis" (anciens élèves, ndlr) de cette organisation, selon son site Internet ou son fondateur. D’autres figures, ni politiques ni économiques, comme l’acteur Leonardo DiCaprio, le pilote Michael Schumacher ou encore l’actrice Charlize Theron sont aussi des anciens membres.

Comment ces personnalités ont-elles été sélectionnées pour faire partie des Young Global Leaders ? Sur la base de quelles critères ? Qui, chez le Forum économique mondial, procède à la sélection des “futurs dirigeants” qui “façonneront le monde” ?