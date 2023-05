Mortalité par dose de vaccin COVID-19 stratifiée selon l'âge : taux pour Israël et l'Australie (Correlation)

Mortalité par dose de vaccin COVID-19 stratifiée selon l'âge : taux pour Israël et l'Australie

Denis G. Rancourt, Marine Baudin, Joseph Hickey, Jérémie Mercier

Correlation, février 2023





RESUME : Il est maintenant bien établi à partir des études d'autopsie et de la surveillance des

effets indésirables que les vaccins COVID-19 peuvent entraîner la mort. Le taux de létalité par

dose de vaccin (vDFR), qui est le rapport entre les décès induits par le vaccin et les doses de

vaccin administrées dans une population, a récemment été mesuré par nous comme étant aussi

élevé que 1 % en Inde et lorsque des campagnes « d'équité vaccinale » ont été appliquées dans les

États très pauvres des États-Unis et de 0,05 % en Australie, avec des données non

discriminantes par tranche d'âge. Ici, nous fournissons les premières évaluations empiriques

des vDFR stratifiés selon l'âge, en utilisant des données nationales sur la mortalité toutes causes

confondues et le déploiement des vaccins, pour Israël et l'Australie. Nous constatons que le

vDFR augmente considérablement avec l'âge pour les adultes plus âgés, étant exponentiel avec

un temps de doublement d'environ 5,2 ± 0,4 ans. En conséquence, le vDFR est d'un ordre de

grandeur plus élevé dans la population la plus âgée que la valeur de l'ensemble de la

population, atteignant 0,6 % pour le groupe d'âge de 80 ans et plus en Israël et 1 % pour le

groupe d'âge de 85 ans et plus en Australie, par rapport à < 0,01 % pour les jeunes adultes (< 45

ans). Nos résultats impliquent qu'il était imprudent de donner la priorité à la vaccination des

personnes jugées comme ayant le plus besoin de protection...



