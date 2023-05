Pauvreté et crise : L'assèchement de l'humanité (Off Guardian)

Pauvreté et crise : L'assèchement de l'humanité

Colin Todhunter

Article originel : Poverty and Crisis: Sucking Humanity Dry

Off Guardian, 1.05.23

La Banque mondiale indique que près de 80 % (560 millions) des 700 millions de personnes qui ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2020 en raison des politiques COVID étaient originaires de l'Inde. Au niveau mondial, les niveaux d'extrême pauvreté ont augmenté de 9,3 % en 2020.

En 2022, on estime qu'un quart de milliard de personnes à travers le monde sera plongé dans la pauvreté absolue au cours de cette seule année. Au Royaume-Uni, la pauvreté augmente dans deux tiers des communautés, des millions de personnes se privant de chauffage et sautant des repas. En raison de la "crise du coût de la vie", 10,5 millions de personnes connaissent des difficultés financières. 13,7 millions de personnes supplémentaires risquent de se retrouver en difficulté financière si les coûts continuent d'augmenter. Le niveau de vie au Royaume-Uni est en chute libre. Par exemple, 28 % des adultes britanniques (contre 9 % avant l'adoption de la directive COVID) déclarent ne pas avoir les moyens de manger des repas équilibrés. La pauvreté absolue devrait passer de 17,2 % en 2021-22 à 18,3 % en 2023-24, plongeant 800 000 personnes supplémentaires dans la pauvreté.

En Angleterre, 100 000 enfants n'ont plus droit aux repas scolaires gratuits. Aux États-Unis, environ 30 millions de personnes à faibles revenus sont au bord de la "falaise de la faim", car une partie de l'aide alimentaire fédérale leur est retirée. En 2021, on estimait qu'un enfant sur huit souffrait de la faim aux États-Unis. Les petites entreprises déposent leur bilan aux États-Unis à un rythme record. Les dépôts de bilan privés en 2023 ont largement dépassé le point le plus élevé enregistré au cours des premières phases de COVID. La moyenne mobile sur quatre semaines des dépôts de bilan privés à la fin du mois de février 2023 était supérieure de 73 % à celle de juin 2020. Parallèlement, près de 100 des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse ont enregistré des marges bénéficiaires en 2021 supérieures d'au moins 50 % à leurs niveaux de 2019. Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre, déclare que les gens devraient "accepter" d'être plus pauvres. Cette réponse est similaire à celle de Rob Kapito, cofondateur de la plus grande société de gestion d'actifs au monde, BlackRock. En 2022, il a déclaré qu'une génération "très privilégiée" de personnes qui n'ont jamais eu à faire de sacrifices serait bientôt confrontée à des pénuries pour la première fois de sa vie.



Crise - quelle crise ? Bien sûr, Kapito fait sans doute référence aux citoyens américains ordinaires et non à lui-même. En tant que président de BlackRock, M. Kapito a perçu une rémunération totale de 26 750 780 dollars en 2021. Il ne parle pas non plus des personnes fortunées qui profitent de la faim en investissant dans BlackRock, une société qui continue à tirer profit d'un système alimentaire mondialisé qui, par sa conception, laisse environ un milliard de personnes en situation de malnutrition. BlackRock est l'un des riches "barbares de l'étable" qui continuent à tirer d'énormes profits financiers d'un régime alimentaire exploiteur. Kapito et Pill disent aux gens ordinaires de s'habituer à leur "nouvelle normalité" alors que le business as usual prévaut ailleurs, notamment dans l'un des secteurs les plus lucratifs au monde : la fabrication d'armes. La guerre en Ukraine a été une "ruée vers l'or" pour les fabricants d'armes occidentaux, alors que de riches néoconservateurs américains tels que Victoria

Par exemple, le Byline Times rapporte qu'un organisme de surveillance parlementaire multipartite s'est inquiété du fait que les décisions relatives à l'attribution de l'argent du fonds pour les villes de 3,6 milliards de livres sterling, conçu pour stimuler la croissance économique dans les villes en difficulté, étaient motivées par des considérations politiques. Il note également que 40 infractions potentielles au code ministériel n'ont pas fait l'objet d'une enquête au cours des cinq dernières années.

Il n'est pas étonnant qu'en janvier 2023, le Royaume-Uni ait plongé à sa plus basse position dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. L'ONU estime que 51,5 milliards de dollars suffiraient à fournir de la nourriture, un abri et un soutien vital aux 230 millions de personnes les plus vulnérables de la planète. Ensuite, il faut savoir que 20 entreprises des secteurs des céréales, des engrais, de la viande et des produits laitiers ont distribué 53,5 milliards de dollars à leurs actionnaires au cours des exercices financiers 2020 et 2021. Selon Global Witness, les "bénéfices excédentaires" sont des augmentations soudaines et significatives des rendements financiers d'une entreprise qui ne sont pas dues à ses propres actions, mais à des événements extérieurs. Selon l'UE, les bénéfices sont considérés comme "excédentaires" lorsqu'ils dépassent de plus de 20 % le rendement moyen des quatre années précédentes. Global Witness constate que les bénéfices annuels en 2022 des cinq plus grandes compagnies pétrolières et gazières intégrées du secteur privé - Chevron, ExxonMobil, Shell, BP et TotalEnergies - s'élevaient à 195 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de près de 120 % par rapport à 2021 et constitue le niveau le plus élevé de l'histoire de l'industrie. Cela signifie que ces entreprises ont réalisé 134 milliards de dollars de bénéfices excédentaires, ce qui pourrait couvrir près de 20 % de l'argent que tous les gouvernements européens ont alloué pour protéger les ménages et les entreprises vulnérables de la crise énergétique actuelle. Centrica, l'entreprise propriétaire de British Gas, annonce des bénéfices records pour 2022. Des bénéfices d'exploitation de 3,3 milliards de livres ont été enregistrés, contre 948 millions de livres en 2021. Ce chiffre dépasse son précédent bénéfice annuel le plus élevé, qui était de 2,7 milliards de livres en 2012.

En mai 2021, il a été signalé que les vaccins COVID avaient créé au moins neuf nouveaux milliardaires. Selon une étude de l'Alliance du peuple pour les vaccins, les nouveaux milliardaires comprenaient Stéphane Bancel, PDG de Moderna, et Ugur Sahin, PDG de BioNTech, qui a produit un vaccin avec Pfizer. Les deux PDG valaient alors environ 4 milliards de dollars. Des cadres supérieurs de l'entreprise chinoise CanSino Biologics et des investisseurs de la première heure de Moderna sont également devenus milliardaires. Bien que les neuf nouveaux milliardaires valaient à l'époque 19,3 milliards de dollars, les vaccins étaient en grande partie financés par des fonds publics. Par exemple, selon un rapport de CNN datant de mai 2021, BioNTech a reçu 325 millions d'euros du gouvernement allemand pour le développement du vaccin. L'entreprise a réalisé un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, grâce à sa part des ventes du vaccin COVID, contre une perte de 53,4 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Moderna devrait réaliser un chiffre d'affaires de 13,2 milliards de dollars pour le vaccin COVID en 2021. L'entreprise a reçu des milliards de dollars de financement du gouvernement américain pour le développement de son vaccin. Cet article a brièvement abordé quatre chevaux de l'apocalypse économique : l'agro-industrie, le pétrole, l'armement et les grandes sociétés pharmaceutiques. Mais terminons par le cinquième et le plus puissant : la finance. Le secteur qui a déclenché la dévastation que nous constatons aujourd'hui. Fin 2019, une crise financière se profilait à l'horizon. Elle était plusieurs fois plus grave que celle de 2008. Selon le journaliste d'investigation Michael Byrant, 1 500 milliards d'euros seraient nécessaires pour faire face à la crise rien qu'en Europe. L'effondrement financier auquel les banquiers centraux européens étaient confrontés a atteint son paroxysme en 2019 : "Tous les discours sur la faillite de la nation par la grande finance en pillant les fonds publics, sur les politiciens détruisant les services publics à la demande des grands investisseurs et sur les déprédations de l'économie de casino ont été balayés par COVID. Les prédateurs qui ont vu leurs empires financiers s'effondrer ont décidé de fermer la société. Pour résoudre les problèmes qu'ils ont créés, ils avaient besoin d'une couverture. Celle-ci est apparue comme par magie sous la forme d'un "nouveau virus". La Banque centrale européenne a accepté de renflouer les banques à hauteur de 1,31 trillion d'euros, puis l'UE a convenu d'un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour les États et les entreprises d'Europe. Ce programme de crédit à long terme et à très bas prix accordé à des centaines de banques a été présenté au public comme un programme nécessaire pour atténuer l'impact de la pandémie sur les entreprises et les travailleurs. Ce qui s'est passé en Europe faisait partie d'une stratégie visant à éviter l'effondrement systémique plus large du système financier hégémonique. Aujourd'hui, nous assistons à une crise mondiale interdépendante de la dette, de l'inflation et de l'"austérité", ainsi qu'au plus grand transfert de richesses vers les riches de l'histoire, sous couvert d'une "crise du coût de la vie". Alors que des millions de travailleurs se mettent en grève au Royaume-Uni, Huw Pill laisse entendre qu'ils devraient accepter leur situation comme inévitable. Mais ils n'ont aucune raison de le faire.