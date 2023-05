Personnel suspendu : l’Assemblée nationale vote l’abrogation de la loi sur l’obligation vaccinale contre la Covid-19 (Nexus)

Des députés qui défient le gouvernement

Le gouvernement voulait la suspension par décret de la loi du 5 août 2021 obligeant les soignants et autres personnels à se faire vacciner contre la Covid-19. Il aurait pu alors la faire sortir à nouveau de son chapeau quand bon lui aurait semblé. L’Assemblée nationale a été plus loin en adoptant une proposition de loi du député du groupe à majorité communiste Jean-Victor Castor (Guyane) par 157 voix contre 137, avec le concours des différents groupes d’opposition. Selon LCP, le ministre de la Santé a confirmé en séance que les soignants non vaccinés seront réintégrés à partir du 15 mai.

M. Braun, le ministre de la Santé, annonçait plus tôt qu’une annulation définitive de cette obligation vaccinale « aurait des conséquences dangereuses » et « affaiblirait notre capacité de réponse », mais l’Assemblée nationale en a décidé autrement.

Précisons néanmoins que la loi doit maintenant être examinée par le Sénat…