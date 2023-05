Pourquoi ces hauts fonctionnaires de Joe Biden quittent-ils leur poste ? Escalade fauconnière U.S par procuration en vue ? (MoA)

Pourquoi ces hauts fonctionnaires de Joe Biden quittent-ils leur poste ?

Article originel : Why Are These Biden Officials Leaving Their Top Posts?

Moon of Alabama, 25.05.23 Récemment, plusieurs fonctionnaires de l'administration qui travaillaient sur les politiques relatives à la Chine et à l'Ukraine ont annoncé qu'ils se retiraient ou prenaient leur retraite. Il ne s'agit pas de faucons néo-conservateurs comme le secrétaire d'État Anthony Blinken ou le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. La perte inattendue de personnes saines d'esprit me fait craindre que l'on prépare une grande manœuvre qui nuira encore plus aux relations des États-Unis avec la Chine et la Russie qu'elles ne le sont déjà : Le chef d'une nouvelle unité du département d'État étatsunien chargée de coordonner les efforts visant à contrer Pékin prévoit de quitter ses fonctions le mois prochain. Il s'agit du deuxième haut fonctionnaire du département chargé de la Chine à annoncer son départ en moins de deux semaines. Rick Waters, chef du Bureau de coordination pour la Chine récemment créé au sein du département d'État et connu officieusement sous le nom de "Maison de la Chine", quittera son poste six mois seulement après sa création pour gérer ce que le secrétaire d'État Antony Blinken a appelé "l'ampleur et la portée du défi" posé par le pays. Le fonctionnaire de carrière du département d'État quittera l'unité et le Bureau de coordination pour Taïwan le 23 juin "dans le cadre du processus normal de transition estivale du département", selon un porte-parole du département d'État.

Aucune raison n'a été donnée pour justifier la mise à l'écart de M. Waters. Cette décision intervient peu de temps après qu'une personnalité encore plus importante a soudainement décidé de prendre sa retraite : L'annonce du départ de Mme Waters fait suite à celle du départ à la retraite de la vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman au début du mois. Sherman, la plus haute fonctionnaire du département d'État de l'administration Biden à s'être rendue en Chine, a joué un rôle déterminant dans les efforts du président américain Joe Biden pour élaborer une stratégie indo-pacifique offrant une alternative à l'influence économique et à la présence militaire croissante de la Chine dans cette région. Mme Sherman était une négociatrice intransigeante, mais elle avait une vision réaliste des problèmes : Avant d'être nommée secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman avait fait pression pour un retour rapide à l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA). Elle a exhorté l'administration Biden à entamer immédiatement des consultations avec l'Europe, la Russie et la Chine sur le maintien du JCPOA après son entrée en fonction. "Il est important que les États-Unis entament leurs consultations aussi rapidement qu'une nouvelle administration le peut", a déclaré Mme Sherman à l'université Johns Hopkins le 19 novembre 2020.

Une autre personnalité importante quittera bientôt un poste de premier plan au sein du Pentagone : Le principal responsable politique du ministère de la défense envisage de démissionner, selon trois responsables américains au fait de la décision. Colin Kahl, sous-secrétaire à la défense chargé de la politique depuis le 28 avril 2021, devrait quitter ses fonctions au cours de l'été, ont indiqué ces responsables. Les responsables, qui ont demandé à ne pas être nommés, ont indiqué que M. Kahl envisageait de retourner dans le secteur privé, très probablement à l'université de Stanford, où il était professeur et chargé de cours avant de rejoindre l'administration de M. Biden.

Avant de travailler à Stanford, M. Kahl a été conseiller en matière de sécurité nationale auprès du vice-président Joe Biden d'octobre 2014 à janvier 2017. Pendant l'administration Obama, il a également été responsable politique au Pentagone.

Il y a deux ans, M. Kahl a dû faire face à une rude bataille de confirmation pour devenir le troisième civil du Pentagone, en partie à cause de ses commentaires critiques sur les républicains sur les médias sociaux lorsqu'il travaillait dans le secteur privé. Les républicains ont également critiqué son implication dans l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, connu sous le nom de JCPOA, et ses autres opinions politiques sur le Moyen-Orient.

M. Kahl était également connu pour son opposition à l'escalade de la guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie : M. Kahl a également été l'un des principaux responsables de l'administration à plaider contre l'envoi de jets F-16 de fabrication américaine à l'Ukraine, ce qui a été un point de discorde entre l'administration Biden et les législateurs, tant démocrates que républicains. Malgré la demande de Kiev pour des avions plus avancés, Kahl a soutenu que l'envoi de F-16 prendrait des années et coûterait des milliards de dollars, tout en notant que les avions de combat ne sont pas le besoin le plus immédiat de l'Ukraine.

Les partisans de la Chine se sont ralliés à la position de M. Kahl sur la Chine : Dans une interview accordée à Defense News cette semaine, M. Kahl s'est montré extraordinairement confiant dans le fait que la Chine ne tentera pas d'envahir Taïwan au cours des deux prochaines années et probablement bien plus tard encore. Cela mérite d'être souligné car les responsables militaires et des services de renseignement américains sont de plus en plus nombreux à penser que Xi est susceptible d'ordonner une invasion avant la fin de cette décennie, peut-être avant 2027. Leur évaluation s'appuie sur des rapports de renseignement et des analyses politiques et militaires complètes. Kahl, lui, ne s'en préoccupe pas.

M. Kahl a annoncé son départ du Pentagone peu avant que M. Biden ne nomme un partisan de la Chine à la tête de l'armée américaine : Le président Biden nomme le général Charles "C.Q." Le président Biden a nommé le général Charles "C.Q." Brown Jr. au poste de prochain président de l'état-major interarmées, ce que le président devrait annoncer jeudi lors d'une cérémonie dans la roseraie de la Maison-Blanche. M. Brown est actuellement le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le président de l'état-major interarmées est le principal conseiller militaire du président, ainsi que du secrétaire à la défense et du Conseil national de sécurité.

Le général Brown a précédemment commandé l'armée de l'air américaine dans la région du Pacifique. Il est connu pour considérer la Chine comme le principal ennemi des États-Unis : Dans son discours d'ouverture, le chef d'état-major, le général Charles Q. Brown Jr., a déclaré que l'Armée populaire de libération de la Chine disposait des plus grandes forces aériennes de la région indo-pacifique et de la plus grande capacité de missiles conventionnels au monde, et qu'elle mettait activement au point des missiles hypersoniques. La Chine établit également des bases dans le monde entier, souvent dans des endroits où les États-Unis sont déjà présents. La Chine a déclaré que ses forces armées seraient entièrement modernisées d'ici 2035 et "de classe mondiale d'ici 2050", a déclaré M. Brown, qui a noté que "la Chine continue de faire évoluer ses calendriers de modernisation à un rythme qui dépasse celui des États-Unis".

"Le lendemain du départ du dernier C-17 de Kaboul, je me trouvais dans la région indo-pacifique où une menace plus grave se manifeste, où les risques et les enjeux sont élevés", a déclaré M. Brown. "Nous devons agir avec un sentiment d'urgence aujourd'hui afin de relever les défis de demain, car le retour à la concurrence stratégique est l'un des plus grands défis de notre nation. La concurrence stratégique n'est peut-être pas aussi flagrante ou évidente qu'un événement du type 11 septembre, mais elle peut être tout aussi catastrophique. Nous ne pouvons pas attendre une crise catastrophique, qu'elle soit soudaine ou insidieuse, pour susciter des changements au sein de l'armée de l'air et de la force conjointe. Si nous le faisons, il sera trop tard".

Je pense que tous ces mouvements sont quelque peu liés. Wendy Sherman et Colin Kahl se connaissent depuis le début de leur carrière. Ils ont tous deux coopéré l'un avec l'autre alors qu'ils servaient dans plusieurs administrations démocrates. Il est difficile de croire qu'ils n'ont pas parlé l'un à l'autre de leur démission. Pourtant, je ne trouve aucun des articles de fond habituels dans les médias sur la politique étrangère qui fasse le lien entre ces mouvements ou qui explique les questions en jeu. N'y a-t-il personne qui veuille en parler ? Ou est-ce simplement moi qui vois des choses qui n'existent pas parce que je crains que l'administration Biden ne se prépare à des politiques encore plus escalatoires ?