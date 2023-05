Projet INVICTUS : au cœur de la campagne britannique d'espionnage des réfugiés qui bafoue les droits de l'homme (MintPress News)

Projet INVICTUS : au cœur de la campagne britannique d'espionnage des réfugiés qui bafoue les droits de l'homme Article originel : Project INVICTUS: Inside the UK’s Human Rights Busting Campaign to Spy on Refugees Par Kit Klarenberg MintPress News, 5.05.23

Ces derniers mois, la guerre du gouvernement britannique contre les réfugiés s'est traduite par un déluge incessant de discours xénophobes de la part des ministres et par une législation violant les droits de l'homme et condamnée par les Nations unies, sous la forme du projet de loi sur l'immigration illégale (Illegal Migration Bill), et elle semble s'intensifier de jour en jour.



Malgré la réaction du public et de certains médias, cette animosité virulente jouit d'un soutien bipartisan et devrait constituer un champ de bataille clé lors des prochaines élections générales. Les conservateurs et les travaillistes rivalisent déjà pour prouver qui peut être le plus efficacement barbare et empêcher le plus grand nombre de réfugiés d'atteindre le sol britannique. En attendant, les migrants qui tentent de traverser la Manche meurent régulièrement en route.

MintPress News peut révéler en exclusivité une dimension jusqu'ici clandestine des horribles abus commis par Londres à l'encontre des réfugiés. Le ministère de l'Intérieur espionne leurs smartphones et leurs déplacements, dans l'espoir qu'ils mèneront les autorités à des passeurs et à des "groupes criminels organisés".

L'enrôlement involontaire et non consenti par la Grande-Bretagne de réfugiés en tant que dispositifs de repérage vivants est mené en violation délibérée des réglementations nationales et internationales en matière de protection des données. Il pourrait également contrevenir à la Convention européenne des droits de l'homme.

On ne sait pas exactement quand et comment le ministère de l'intérieur a mis au point ce monstrueux stratagème. Toutefois, des documents ayant fait l'objet d'une fuite et examinés par MintPress News indiquent qu'un projet pilote, baptisé "Project INVICTUS", a été lancé en novembre 2021. La société privée de renseignement militaire Prevail Partners a dirigé l'effort au nom du Clandestine Channel Threat Command, une unité du ministère de l'Intérieur qui "rassemble l'ensemble du gouvernement pour mettre fin à la viabilité de la route des petits bateaux".



Immature d'un point de vue commercial

Un mois plus tard, Prevail rédigeait un "rapport d'impressions initiales" sur les "principaux thèmes" de ce procès. Tout d'abord, la nécessité d'une confidentialité absolue à tout moment était inscrite en toutes lettres :

Sur le plan opérationnel, la capacité visait à fournir des points de départ d'informations à la cellule de fusion des renseignements [du ministère de l'intérieur], en complément d'autres formes de données de source ouverte. Le concept de l'essai prévoyait une série de "portes" de collecte de données passives déployées à l'étranger en Belgique (opération TARTAN) et au Royaume-Uni, recueillant des données anonymes basées sur la technologie WIFI à partir d'appareils associés à l'immigration illégale et aux facilitateurs du GCO [groupe criminel organisé]"...



Lire la suite