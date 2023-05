Qui a dit que le BDS avait déjà échoué ? Des villes européennes boycottent l'apartheid israélien (ramzybaroud.net)

Qui a dit que le BDS avait déjà échoué ? Des villes européennes boycottent l'apartheid israélien Article originel : Who Said BDS Has ‘Already Failed’?: European Cities Boycott Apartheid Israel Par Ramzy Baroud www.ramzybaroud.net, 5.05.23

Le Lawfare Project entendait faire passer un message aux autres conseils municipaux d'Espagne et du reste de l'Europe : le boycott d'Israël aura de sérieuses répercussions juridiques. Toutefois, à la grande surprise de l'organisation - et d'Israël - d'autres villes ont rapidement mis en place leurs propres procédures de boycott. Il s'agit notamment de la ville belge de Liège et de la capitale norvégienne, Oslo.

Une succession d'événements qui ont débuté à Barcelone, en Espagne, en février, et se sont poursuivis à Liège, en Belgique, et à Oslo, en Norvège, en avril, a envoyé un message fort à Israël : Le mouvement palestinien de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) est bien vivant.

En gardant ces développements rapides à l'esprit, The Lawfare Project devrait maintenant étendre ses affaires juridiques pour inclure Liège, Oslo et une liste toujours plus longue de conseils municipaux qui boycottent activement Israël. Mais, même dans ce cas, il n'y a aucune garantie que l'issue de ces litiges serve Israël de quelque manière que ce soit. En fait, c'est plutôt le contraire qui risque de se produire.

La récente décision des villes de Francfort et de Munich, en Allemagne, d'annuler les concerts de Roger Waters, légende du rock and roll pro-palestinien, dans le cadre de sa tournée "This is Not a Drill", en est un bon exemple. Francfort a justifié sa décision en qualifiant Waters de "l'un des antisémites les plus connus au monde". Cette affirmation bizarre et infondée a été rejetée par un tribunal civil allemand qui, le 24 avril, a statué en faveur de Waters.

En effet, alors qu'un nombre croissant de villes européennes se rangent du côté de la Palestine, celles qui se rangent du côté de l'apartheid israélien ont du mal à défendre ou même à maintenir leur position, simplement parce que les premières fondent leurs positions sur le droit international, tandis que les secondes s'appuient sur des interprétations tordues et commodes de l'antisémitisme.



Que signifie tout cela pour le mouvement BDS ?

Dans un article publié en mai dernier dans le magazine Foreign Policy, Steven Cook a conclu hâtivement que le mouvement BDS "a déjà perdu", car, selon lui, les efforts de boycott d'Israël n'ont eu aucun impact "dans les couloirs du gouvernement".

Si le mouvement BDS est un mouvement politique sujet à des erreurs de calcul et à des fautes, il s'agit également d'une campagne populaire qui s'efforce d'atteindre des objectifs politiques par le biais de changements progressifs et mesurés. Pour réussir dans la durée, ces campagnes doivent d'abord impliquer les gens ordinaires dans la rue, les militants dans les universités, les lieux de culte, etc., tout cela grâce à des stratégies calculées et à long terme, elles-mêmes conçues par des collectifs et des organisations de la société civile locale et nationale.

Le BDS continue d'être une réussite, et les dernières décisions critiques prises en Espagne, en Belgique et en Norvège attestent du fait que les efforts de la base portent leurs fruits.

Il est indéniable que le chemin à parcourir est long et ardu. Elle aura certainement ses tours et ses détours et, oui, des revers occasionnels. Mais telle est la nature des luttes de libération nationale. Le prix à payer est souvent élevé et les sacrifices importants. Mais grâce à la résistance populaire à l'intérieur du pays et au soutien et à la solidarité croissants de la communauté internationale à l'étranger, la liberté palestinienne devrait, en fait, être possible.





* Ramzy Baroud est journaliste et rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. Il est l'auteur de six livres. Son dernier ouvrage, coédité avec Ilan Pappé, s'intitule "Our Vision for Liberation : Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out" (Notre vision de la libération : des dirigeants et des intellectuels palestiniens engagés s'expriment). M. Baroud est chercheur principal non résident au Center for Islam and Global Affairs (CIGA).