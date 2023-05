Rapport de situation sur l'Ukraine : contre-offensive retardée, lignes de défense russes, efficacité des armes (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur l'Ukraine : contre-offensive retardée, lignes de défense russes, efficacité des armes

Article originel : Ukraine SitRep: Delayed Counteroffensive, Russian Defense Lines, Weapon Efficiency

Moon of Alabama, 11.05.23





Il y a deux semaines, l'administration Biden avait reconnu que la "contre-offensive" ukrainienne annoncée ne progresserait guère.

L'opération n'a toujours pas commencé et Zelensky a repoussé son lancement à plus tard :

S'exprimant dans son quartier général à Kiev, le président Zelensky a décrit les brigades de combat, dont certaines ont été formées par les pays de l'OTAN, comme étant "prêtes", mais a déclaré que l'armée avait encore besoin de "certaines choses", notamment des véhicules blindés qui "arrivaient par lots".

"Avec [ce que nous avons déjà], nous pouvons aller de l'avant et, je pense, réussir", a-t-il déclaré dans une interview accordée aux radiodiffuseurs de service public membres d'Eurovision News, comme la BBC. "Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable. Nous devons donc attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps.



Le temps n'empêchera pas une contre-offensive de faire de nombreuses victimes. En fait, attendre plus longtemps signifie davantage d'attaques sur les troupes dans leurs positions actuelles. Toute agglomération de forces ou de matériel détectée fait déjà l'objet de tirs de missiles russes à longue portée.

La contre-offensive étant vouée à l'échec, l'administration Biden s'efforce de déplacer les poteaux d'affichage. Dans Foreign Affairs, deux de ses propagandistes du MIC, Michael Kofman et Rob Lee, demandent de se préparer à une guerre beaucoup plus longue :

Les décideurs politiques ont toutefois accordé une importance excessive à l'offensive à venir sans se préoccuper suffisamment de ce qui se passera par la suite et sans se demander si l'Ukraine est bien positionnée pour la phase suivante. Il est essentiel que les partenaires occidentaux de l'Ukraine développent une théorie de la victoire à long terme pour l'Ukraine, car même dans le meilleur des cas, il est peu probable que l'offensive à venir mette fin au conflit. En effet, cette opération pourrait être suivie d'une nouvelle période de combats et d'attrition de durée indéterminée, mais avec des livraisons de munitions réduites à l'Ukraine. Il s'agit déjà d'une longue guerre, et il est probable qu'elle se prolonge. L'histoire est un guide imparfait, mais elle suggère que les guerres qui durent plus d'un an sont susceptibles de se poursuivre pendant au moins plusieurs années encore et qu'il est extrêmement difficile d'y mettre fin. Une théorie occidentale du succès doit donc empêcher une situation dans laquelle la guerre s'éternise, mais où les pays occidentaux sont incapables de donner à l'Ukraine un avantage décisif.





L'illusion est forte dans cette évaluation. Une "théorie de la victoire" ou du "succès" n'est rien d'autre qu'une théorie. L'Ukraine n'a pas le personnel nécessaire pour soutenir une guerre plus longue. L'Occident n'a pas non plus d'armes de rechange qui pourraient donner à l'Ukraine un "avantage décisif".