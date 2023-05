Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L'offensive en doute - Pas de pourparlers - Effondrement social (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L'offensive en doute - Pas de pourparlers - Effondrement social

Article originel : Ukraine SitRep: Offensive In Doubt - No Talks - Social Breakdown

Moon of Alabama, 2.05.23

Depuis le début du mois d'avril, lorsque des diapositives de briefing du Pentagone sur l'état de l'armée ukrainienne ont "fuité" sur le web, les écrits des médias "occidentaux" sur la contre-offensive ukrainienne, dont on a beaucoup parlé, sont devenus plus sombres. Il y a trois jours, le London Times a publié un article dans cette catégorie :

Ukraine isn’t ready for its big offensive, but it has no choice ("L'Ukraine n'est pas prête pour sa grande offensive, mais elle n'a pas le choix" (version archivée), paywalled)

Kiev s'apprête à lancer une offensive au printemps ou en été, bien qu'elle ait épuisé ses munitions à une vitesse telle que l'Occident n'arrive pas à suivre. Heureusement, la Russie est elle aussi à court d'idées

[Si les Ukrainiens s'empressent d'assimiler leurs 230 chars occidentaux neufs ou reconditionnés et leurs 1 550 véhicules blindés, ils ne disposent toujours pas des défenses aériennes nécessaires à toute opération offensive d'envergure. Ils sont donc menacés par la puissance aérienne russe. Les sources de défense occidentales ne sont pas sûres non plus que les hauts gradés puissent s'adapter aux nouveaux systèmes aussi bien que leurs soldats sur le terrain.

Pourtant, Kiev n'a pas vraiment d'autre choix que de lancer une grande offensive au printemps ou à l'été. Ses dirigeants sont de plus en plus coincés. Comme l'a déclaré un responsable étatsunien de la défense : "Les Ukrainiens nous ont surpris aussi bien que Poutine par le passé, mais ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre aujourd'hui [...] et les Russes le savent".

Le président Zelensky a géré l'Occident avec beaucoup d'habileté, mais pour conserver son soutien, il doit montrer ce que les initiés de Washington appellent, de manière plutôt déplaisante, un "retour sur investissement".

Il doit également équilibrer la politique intérieure. Des faucons tels que Kyrylo Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, empêchent toute discussion sérieuse sur les négociations, même si certains membres du gouvernement pensent que le moment est venu de lancer des appels d'offres. Un diplomate occidental en poste à Kiev a décrit une "expérience parallèle surréaliste" lorsque ses interlocuteurs "discutent de formats potentiels de négociations un soir", puis "crient qu'il ne peut y avoir de négociations avec la Russie" en public le lendemain.



Pendant la guerre, Kiev a d'abord épuisé le matériel et le personnel de son armée permanente. Elle a ensuite reçu une grande quantité d'équipements de l'ère soviétique provenant d'anciens membres du Pacte de Varsovie et a épuisé cette réserve. Elle a maintenant reçu des armes "occidentales" pour une troisième armée qui sera composée en grande partie de civils mobilisés ayant peu d'expérience militaire. Une fois que la contre-offensive aura suivi son cours, quelle qu'en soit l'issue, cette troisième armée sera en grande partie détruite. Il n'y aura plus de matériel ni de personnel pour une quatrième armée.