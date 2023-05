Rapport sur la situation en Ukraine : Bakhmout - Prigozhin - Contre-offensive (Moon of Alabama)

Rapport sur la situation en Ukraine : Bakhmout - Prigozhin - Contre-offensive

Article originel : Ukraine SitRep: Bakhmut - Prigozhin - Counteroffensive

Moon of Alabama, 6.05.23 Environ 10 % de Bakhmut/Aryomovsk, avec deux zones distinctes, sont toujours aux mains des Ukrainiens.

La zone nord est constituée de maisons individuelles entourées de jardins et d'arbres. La zone sud est remplie de gratte-ciel avec peu de verdure entre les deux.

Hier, le chef des mercenaires de Wagner, Evgeny Prigozhin, a publié une vidéo. Debout devant un certain nombre de cadavres, il s'en prend publiquement au ministre russe de la défense au sujet d'un prétendu manque de munitions. Il a affirmé que ce manque était à l'origine de ces pertes. La veille, ces troupes avaient tenté de pénétrer plus avant dans la zone supérieure et étaient tombées dans une embuscade. C'est dommage pour eux, mais ce n'est pas une raison pour s'inquiéter sérieusement. Les médias "occidentaux" aiment à voir dans ces tirades de Prigozhin le signe de luttes intestines au sein de l'appareil militaire russe. Il y a longtemps que je n'écoute plus Prigozhin. Sur le plan militaire, les troupes Wagner ne sont qu'une partie de l'armée russe et sont placées sous son commandement. Ce qui préoccupe Prigozhin, c'est le marketing de son entreprise Wagner et la part importante qu'il reçoit de la facture mensuelle que sa société envoie au ministère russe de la défense. Sur le plan politique, il n'a pas de rôle à jouer. Une douzaine d'heures après la publication de sa vidéo, il a été prouvé que ses affirmations sur le manque de munitions n'étaient qu'une mise en scène. Voici des images prises par des drones des gratte-ciel de Bakhmut, toujours aux mains des Ukrainiens après avoir reçu la visite de missiles incendiaires.

La même vue en infrarouge. Les points blancs sont brillants.

La vidéo de l'attaque est disponible ici et ici.

Russia sets Bakhmut ablaze after Wagner boss threatens to withdraw/ La Russie met le feu à Bakhmut après que le patron de Wagner a menacé de se retirer La Russie a incendié Bakhmut à l'aide d'armes incendiaires, quelques heures seulement après que le chef du groupe mercenaire Wagner a annoncé que ses forces pourraient bientôt se retirer. Des vidéos filmées par un opérateur de drone ukrainien montrent la ville en flammes, alors que des munitions incendiaires lumineuses pleuvent du ciel.

Voilà pour le manque de munitions. Tout ce qui se trouvait à l'extérieur des tours, camions, soldats et matériel, a probablement été détruit. Les troupes de Prigozhin sont au combat depuis un certain temps. Elles ont besoin d'un peu de repos et se retireront bientôt. Le chef tchétchène Ramzan Kadyrov a réprimandé Prigozhin pour son coup d'éclat. Si nécessaire, ses troupes remplaceront les Wagner et achèveront le combat contre Bakhmut. Entre-temps, l'attention se portera sur un autre front.

La contre-offensive ukrainienne annoncée depuis longtemps commencera probablement le jour de la Victoire, le 9 mai. L'un des axes de l'attaque se situera dans la région de Zaporizhia, en direction du sud, pour tenter d'atteindre la mer. Mais le premier objectif important est probablement la reprise de la centrale nucléaire de Zaporizhia, près de la ville d'Enerhodar, au sud du bassin du Dniepr. Son importance économique pour l'Ukraine est immense, car elle peut facilement vendre l'électricité produite par les six réacteurs à l'Europe. L'Ukraine ne dispose que de peu d'autres revenus. L'armée russe a demandé aux civils de 17 villes situées dans un rayon de 50 kilomètres de la ligne de front actuelle d'évacuer la zone. L'armée russe a également préparé des lignes de défense et déplacé ses réserves vers le sud de la région. Le succès des Ukrainiens dépendra des gadgets que ses partisans "occidentaux" lui auront fournis. Il est possible que des armes inattendues ou des missiles à plus longue portée soient utilisés sur le terrain. Il est également probable qu'un nouvel équipement de pontage facilite la traversée du Dniepr dans la région de Kherson pour un axe secondaire. Un troisième axe, ou peut-être une diversion, au nord-est vers Soledar est également possible. Les premiers jours de ce nouveau combat seront confus, avec beaucoup de fausses affirmations et de propagande de part et d'autre. Nous devrons tous nous asseoir et attendre que le brouillard de la guerre se dissipe suffisamment pour que l'on puisse se faire une idée de la nouvelle situation.