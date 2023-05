RDC: "Le premier génocide du XXIe siècle"

Par Marie-France Cros

La Libre, 22.05.2018



Notre confrère congolais Bruno Kasonga Ndunga Mule publie un ouvrage retraçant les prémisses de l’explosion de violence qui a ensanglanté le Grand Kasaï (centre du Congo-Kinshasa) en 2016 et 2017 et les grandes étapes de celle-ci. Il tente d’en expliquer les causes alors que, contrairement à ce qu’ont affirmé les autorités congolaises, la révolte n’est pas éteinte...

