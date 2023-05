République Démocratique du Congo (RDC): un conflit et des enjeux économiques aux sources ignorées par la communauté internationale

Par Catherine Roman*

France Soir, 21.05.23

De l'ère colonialiste en passant par la fin de la guerre froide, le continent africain subit les aléas de l'histoire. Cette affirmation trouve tout son sens dans les difficultés que rencontre actuellement la République Démocratique du Congo où diverses forces internationales s'opposent depuis des décennies, le tout sur fond de richesses naturelles quasi inégalables et de position géostratégique.

Le génocide rwandais et l'extension du conflit à la République Démocratique du Congo

Aujourd'hui, la RDC accuse le Rwanda de soutenir une rébellion majoritairement Tutsi qui a repris les armes fin 2021 et de combattre à ses côtés, ce que Kigali dément. Kigali accuse de son côté l'armée congolaise de collusion avec une rébellion Hutu rwandaise implantée dans l'est de la RDC depuis le génocide de 1994 au Rwanda.

Le 27 janvier 2023, le Président rwandais, Paul Kagame, a déclaré que "la menace que fait peser sur notre sécurité l'activité d'un groupe imprégné de l'idéologie génocidaire comme les FDLR (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda) est clairement susceptible de nous amener à intervenir en territoire congolais, sans excuses ni préavis". Il est à noter que Paul Kagame ne dit pas que l'armée rwandaise a occupé le Kivu pendant cinq ans entre 1998 et 2003 et que pendant cette période, les FDLR n'ont pas été éradiquées.

La source de la crise prévalant dans le Kivu en RDC se trouve bel et bien au Rwanda et remonte aux années 90. Mais l'histoire du génocide rwandais nous est présentée comme si les victimes étaient d'un seul camp, à savoir des Tutsi, et les bourreaux de l'autre, à savoir des Hutu. Or, ce schéma est simpliste.

Le génocide des Tutsi du Rwanda est une réalité indéniable mais ne semble être que la partie visible de l'iceberg du génocide rwandais, il aurait été jugé comme le prix fort à payer par Museveni et Kagame. La "guerre de libération régionale" chère aux Présidents Museveni (Ouganda) et Kagame (Rwanda) est autrement plus ambitieuse avec la prétention qu'il existe "un peuple nilotique" dans la Grande Afrique de l'Est réputée allemande (en référence au "Traité de l'éternelle amitié" que Karl Peters proposa et qui s'étendrait de l'Afrique du Sud au Caire en Égypte, conception qui a la faveur des États-Unis et des Britanniques). Museveni partage les terres africaines entre Anglais et Américains, à l'instar du partage des mêmes terres entre les Français, les Anglais et les Allemands en 1885.

Il faudra donc élargir ce créneau en assimilant les Hutu aux Bantous et les Tutsi aux Nilotiques en vue de mettre en place un schéma socioculturel pratiquement sur toute l'Afrique noire, un schéma aisément manipulable dans les dix pays à fédérer sous une entité solidement ancrée sur le modèle anglo-américain.

Selon cette analyse, cette guerre devait libérer tous les Tutsi de la région étiquetés globalement et idéologiquement de "Nilotiques" ayant pour vocation d'assujettir les Hutu globalement et idéologiquement étiquetés "Bantous". À ce titre, l'extermination systématique des Hutu a été planifiée, Hutu qualifiés par le duo Kagame / Museveni d'"ennemis régionaux" et d'"obstacles majeurs" à la poursuite de la guerre de libération régionale sur fond de rivalités entre Anglais, Américains et Français.

L'extermination des Hutu en toute impunité n'était possible que précédée d'une guerre civile permettant au FPR (Front Patriotique Rwandais) de contourner le traité de paix d'Arusha et l'option pour une solution politique négociée, toutes les deux étant en réalité des simulacres au service du Rwanda considéré comme un tremplin des opérations à venir en RDC, Burundi, Tanzanie, Kenya et Soudan.

Au titre de la République Démocratique du Congo, concoctés par Paul Kagame, les plans d'attaque et démantèlement des camps de réfugiés Hutu en RDC ont été présentés aux États-Unis pour approbation et les responsables congolais tentés de s'opposer aux plans de Kigali et de ses alliés ont été menacés et ont risqué de se faire assassiner.

Laurent-Désiré Kabila sera notamment assassiné après avoir compris et rejeté la stratégie de Museveni / Kagame.

Une dette odieuse et une attitude occidentale de néocolonialisme qui perdure

Il faut remonter à l'occupation coloniale belge (1908-1960) pour trouver les premiers vols massifs de terres aux communautés tout le long du fleuve Congo pour établir des plantations de palmiers, vol des terres dont le scandale de Feronia Inc est l'exemple le plus criant.

Or, cette attitude néocolonialiste a perduré avec l'assassinat du père de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, qui n'était pas assez docile aux yeux des grandes puissances, Belgique et États-Unis en tête.