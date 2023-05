Rochelle Walensky, qui a dirigé le CDC pendant la pandémie, démissionne (NPR)

La Dr Rochelle Walensky quitte son poste de directrice des Centres de contrôle et de prévention des maladies, invoquant les progrès accomplis par le pays dans la lutte contre la COVID-19.



Mme Walensky a annoncé son départ le jour même où l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que, pour la première fois depuis le 30 janvier 2020, la COVID-19 n'était plus une urgence de santé publique mondiale.

"Je n'ai jamais été aussi fier de ce que j'ai fait au cours de ma carrière professionnelle", a écrit Mme Walensky dans une lettre adressée au président Biden. "Mon mandat au CDC restera à jamais le temps le plus précieux que j'ai passé à accomplir un travail difficile, nécessaire et utile.

Mme Walensky, 54 ans, quittera officiellement ses fonctions le 30 juin.

M. Biden a choisi Mme Walensky pour diriger le CDC un mois seulement après avoir remporté l'élection présidentielle de 2020. À l'époque, Mme Walensky, médecin spécialiste des maladies infectieuses, enseignait à la faculté de médecine de Harvard et travaillait dans des hôpitaux de Boston.

En réponse à la démission de Mme Walensky, M. Biden lui a reconnu le mérite d'avoir sauvé des vies étatsuniennes et a loué son honnêteté et son intégrité.

"Elle a mobilisé nos meilleurs scientifiques et experts en santé publique pour inverser le cours des crises urgentes auxquelles nous avons été confrontés", a déclaré le président.



L'annonce a surpris de nombreux membres du personnel du CDC, qui ont déclaré à NPR qu'ils ne se doutaient pas que cette nouvelle allait tomber. Mme Walensky était connue pour son charisme, son intelligence et sa capacité à diriger.

"Elle a dirigé le CDC à un moment peut-être le plus difficile de son histoire, au milieu d'une crise absolue", déclare Drew Altman, président et directeur général du KFF.

Elle a pris la barre un an après le début de la pandémie, alors qu'il avait été établi que le CDC avait modifié les orientations en matière de santé publique sur la base d'une ingérence politique de l'administration Trump. C'était un moment extrêmement difficile pour le CDC. Mme Altman et d'autres lui reconnaissent le mérite d'avoir essayé de dépolitiser l'agence et de l'avoir mise sur de meilleurs rails. Elle a dirigé l'agence avec "science et dignité", selon M. Altman.

Mais le CDC a également été critiqué pendant son mandat pour avoir publié des orientations confuses sur la COVID-19, entre autres problèmes de communication. Elle a dit, par exemple, qu'une fois vacciné, on ne pouvait plus propager la COVID-19. Mais au cours de l'été 2021, des données supplémentaires ont montré clairement que ce n'était pas le cas, ce qui a fait d'elle la cible de certaines critiques, en particulier de la part de législateurs républicains et de figures médiatiques.

Jeudi, le CDC a indiqué qu'en 2022, la COVID-19 était la quatrième cause de décès aux États-Unis, derrière les maladies cardiaques, le cancer et les blessures involontaires, selon des données provisoires. Le 11 mai, la déclaration fédérale d'urgence sanitaire prendra fin...

