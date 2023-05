Selon une étude publiée dans Nature, les personnes vaccinées contre la COVID-19 présentent un risque plus élevé d'occlusion vasculaire rétinienne sous toutes ses formes

Résumé

Les vaccins contre le coronavirus 2019 (COVID-19) sont associés à plusieurs manifestations oculaires. Des preuves émergentes ont été rapportées, mais la causalité entre les deux est discutable. Nous avons cherché à étudier le risque d'occlusion vasculaire rétinienne après la vaccination contre la COVID-19. Cette étude de cohorte rétrospective a utilisé le réseau mondial TriNetX et a inclus des personnes vaccinées avec des vaccins COVID-19 entre janvier 2020 et décembre 2022. Nous avons exclu les personnes ayant des antécédents d'occlusion vasculaire rétinienne ou celles qui utilisaient un médicament systémique pouvant potentiellement affecter la coagulation sanguine avant la vaccination. Pour comparer le risque d'occlusion vasculaire rétinienne, nous avons utilisé des modèles de risques proportionnels de Cox ajustés sur plusieurs variables après avoir effectué un appariement par score de propension 1:1 entre les cohortes vaccinées et non vaccinées. Les personnes vaccinées contre la COVID-19 présentaient un risque plus élevé d'occlusion vasculaire rétinienne sous toutes ses formes deux ans après la vaccination, avec un rapport de risque global de 2,19 (intervalle de confiance à 95 % de 2,00 à 2,39). L'incidence cumulative de l'occlusion vasculaire rétinienne était significativement plus élevée dans la cohorte vaccinée que dans la cohorte non vaccinée, 2 ans et 12 semaines après la vaccination. Le risque d'occlusion vasculaire rétinienne a augmenté de manière significative au cours des deux premières semaines suivant la vaccination et a persisté pendant 12 semaines. En outre, les personnes ayant reçu la première et la deuxième dose de BNT162b2 et d'ARNm-1273 présentaient un risque significativement accru d'occlusion vasculaire rétinienne deux ans après la vaccination, alors qu'aucune disparité n'a été détectée entre les marques et les doses de vaccins. Cette vaste étude multicentrique renforce les résultats obtenus dans des cas précédents. L'occlusion vasculaire rétinienne pourrait ne pas être une coïncidence après la vaccination par COVID-19....



