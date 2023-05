La crise des missiles de Cuba à l'envers, sous nos yeux

Article originel : A Cuban Missile Crisis in reverse, happening before our eyes

Par Jerry Kroth*

ICH, 15.05.23

Quelques mois avant que la guerre n'éclate, Poutine a tenu une conférence de presse. Un journaliste de la BBC lui a demandé s'il allait envahir le pays souverain qu'est l'Ukraine ou s'il allait lui donner des garanties de sécurité. Frustré, Poutine a répondu : "Des garanties de sécurité !". C'est nous qui avons besoin de garanties de sécurité ! Les États-Unis ont construit des bases de missiles et des "systèmes d'attaque" en Pologne et en Roumanie. Que feriez-vous si nous construisions des bases de missiles au Canada ou au Mexique ?

Je me suis posé la question, mais la guerre a commencé, les sanctions et les condamnations ont afflué, et j'ai un peu oublié cette conférence de presse. Mais maintenant que nous en sommes à plus de 400 jours de guerre, je me demande toujours si Poutine était aussi fou que les médias le décrivent, ou si ses craintes étaient fondées.

J'ai écrit à un certain nombre de professeurs de relations internationales, puis j'ai décidé de demander à Chat Gpt. C'est ce que j'ai fait. Ma première question était la suivante : Les États-Unis ont des bases de missiles en Pologne et en Roumanie. Ils affirment que ces bases sont purement défensives. La Russie affirme qu'elles pourraient facilement être converties en "systèmes d'attaque" offensifs. Question : "La Russie a-t-elle le droit d'inspecter les systèmes de missiles polonais et roumains pour vérifier leur caractère purement défensif ? Et le Chat GPT a répondu "Non !". Hmmm ! Ma question suivante était de savoir s'il y avait des armes nucléaires en Europe de l'Est. Chat GPT a répondu "Non !" Voilà qui est rassurant. "Qu'est-ce qui rend Poutine si coincé ? me suis-je dit. J'ai ensuite demandé s'il existait des traités interdisant de placer des armes nucléaires en Europe de l'Est. Chat GPT m'a répondu : "Non !" Hmmm ! "Il a peut-être raison de s'inquiéter." Puis j'ai demandé : "Y a-t-il des missiles Pershing II en Europe qui peuvent transporter des armes nucléaires ? " Chat GPT a répondu "Oui, et ils étaient stationnés en Allemagne", mais il a ensuite dit qu'il n'y en avait pas en Europe, donc je n'ai pas eu de réponse claire.

Chat GPT était un peu déçu. J'ai alors demandé s'il y avait des missiles nucléaires hypersoniques en Europe aujourd'hui ?

Chat Gpt a répondu ce qui suit : "Je ne suis pas sûr qu'il y ait des missiles nucléaires hypersoniques en Europe aujourd'hui, mais selon un article paru sur globalresearch.ca, les États-Unis vont bientôt déployer des missiles hypersoniques, armés de "diverses charges utiles" (c'est-à-dire d'ogives nucléaires et conventionnelles), en Europe (des rumeurs font état d'une première base probable en Pologne ou en Roumanie). Cependant, je n'ai pu trouver aucune information sur le déploiement de ces missiles. C'est alors que je me suis dit : "Bon sang !".

J'ai ensuite demandé à quelle vitesse pouvait voler un missile nucléaire hypersonique

Il m'a répondu 6200 km/heure. J'ai commencé à faire des rapprochements. Si l'Ukraine rejoignait l'OTAN et que les États-Unis/OTAN y construisaient des bases militaires, un missile de croisière nucléaire hypersonique pourrait atteindre le Kremlin, qui se trouve à 390 miles de distance, en 6 minutes environ ! En fait, il s'agit d'une crise des missiles de Cuba à l'envers, qui se déroule sous nos yeux. Lorsque Poutine affirme que l'OTAN représente une menace existentielle, il parle franchement. Si l'OTAN gagne cette guerre, le Kremlin pourrait être frappé en six minutes par un missile nucléaire hypersonique basé en Ukraine, et aucun traité n'interdit cette éventualité. Si nous négociions aujourd'hui un traité sur les armes stratégiques, il pourrait spécifier que seules des armes défensives peuvent être déployées en Pologne et en Roumanie, qu'il n'y a pas de bases de l'OTAN en Ukraine, qu'il n'y a pas de missiles nucléaires hypersoniques en Europe, qu'il n'y a pas d'armes nucléaires en Europe de l'Est, et que la Russie aurait le droit d'inspecter et de vérifier. C'est assez simple. Mais imaginez un peu ! Il n'y aurait pas eu de guerre du tout. Et toutes ces vies perdues auraient pu être sauvées. Pourquoi n'avons-nous pas pu - ou ne pouvons-nous pas - nous mettre d'accord sur ce point ?



* Jerry Kroth, Ph.D., est professeur associé émérite à l'université de Santa Clara en Californie. Il peut être contacté sur son site web collectivepsych.com.