Surveillance des changements de régime (MoA)

Surveillance des changements de régime

Article originel : Regime Change Watch

Moon of Alabama, 13.05.23

Note de SLT : Info ou intox ?



Demain, des élections auront lieu en Turquie et en Thaïlande. Dans ces deux pays, les États-Unis aimeraient voir l'opposition actuelle l'emporter.

De récents articles parus dans le New York Times ne laissent planer aucun doute à ce sujet.



A Crucial Question in Thailand’s Election: Can You Criticize the King? ("Une question cruciale pour les élections en Thaïlande : Peut-on critiquer le roi ?") Ces dernières années, les électeurs libéraux ont intensifié leur surveillance de la monarchie thaïlandaise. Les conservateurs ont réagi en menant une campagne de défense de l'institution à tout prix.



An Erdogan Loss in Turkey Would Stir Relief in the West and Anxiety in Moscow ("Une défaite d'Erdogan en Turquie soulagerait l'Occident et inquiéterait Moscou") Les dirigeants européens seraient ravis d'avoir "une Turquie plus facile", tandis que la Russie pourrait perdre un important partenariat économique et diplomatique si le dirigeant turc perdait le pouvoir lors des élections de dimanche.



Les sondages dans les deux pays semblent être très disparates et serrés, mais j'ai l'impression que les candidats sortants ont de bonnes chances de l'emporter.

Si les résultats sont favorables aux gouvernements en place, les États-Unis pourraient bien utiliser leurs méthodes bien rodées de révolution des couleurs pour changer les résultats.

Ils l'ont déjà fait, non seulement en Turquie et en Thaïlande, mais aussi dans de nombreux autres pays.

Depuis longtemps, l'Agence centrale de renseignement des États-Unis (CIA) prépare des "évolutions pacifiques" et des "révolutions de couleur", ainsi que des activités d'espionnage dans le monde entier. Bien que les détails de ces opérations aient toujours été obscurs, un nouveau rapport publié jeudi par le Centre national chinois de réponse d'urgence aux virus informatiques et la société chinoise de cybersécurité 360 a dévoilé les principaux moyens techniques utilisés par la CIA pour organiser et promouvoir des troubles dans le monde entier.

...

Depuis des décennies, la CIA a renversé ou tenté de renverser au moins 50 gouvernements légitimes à l'étranger (la CIA n'a reconnu que sept de ces cas), provoquant des troubles dans les pays concernés. Qu'il s'agisse de la "révolution des couleurs" en Ukraine en 2014, de la "révolution des tournesols" dans l'île de Taïwan en Chine, de la "révolution du safran" au Myanmar en 2007, de la "révolution verte" en Iran en 2009 ou d'autres tentatives de "révolutions des couleurs", les agences de renseignement américaines sont derrière tout cela, d'après le rapport.

La position dominante des États-Unis dans les technologies de télécommunication et de commandement sur place a offert à la communauté du renseignement étatsunien des possibilités sans précédent de lancer des "révolutions de couleur" à l'étranger. Le rapport publié par le National Computer Virus Emergency Response Center et 360 révèle cinq méthodes couramment utilisées par la CIA.

...

Nous devons donc rester attentifs aux nouvelles tentatives de changement de régime.