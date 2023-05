Matt Taibbi's 'Twitter Files' Testimony | WSJ Opinion / Témoignage de Matt Taibbi sur les "Twitter Files" | WSJ Opinion Le 9 mars 2023, les journalistes Matt Taibbi et Michael Shellenberger ont témoigné devant une audience du Congrès sur la croissance d'un "complexe industriel de censure" qui viole le droit à la liberté d'expression. Correction : Mike Johnson est un membre du Congrès de Louisiane, et non de Los Angeles, comme indiqué dans la vidéo.