Un mineur a été blessé par balle par les forces de l’ordre à Mayotte (Mediapart)

Le jeune homme de 17 ans affirme ne pas avoir participé aux affrontements entre jeunes et police à Doujani, dans la banlieue sud de Mamoudzou, jeudi 27 avril. Il a reçu une balle dans le mollet et a depuis été placé sous contrôle judiciaire. Il s’exprime pour la première fois auprès de Mediapart.

En dehors de ses parents et de quelques amis, Kaïl* n’en a encore parlé à personne. Il a trop peur, dit-il, d’être assimilé aux « délinquants ». « Les Mahorais pensent qu’on est tous des voyous, nous les Comoriens. Mais moi, je ne suis pas comme ça, je n’ai rien fait », clame-t-il lorsque nous le retrouvons à Doujani 1, le quartier où il vit avec ses parents et ses frères et sœurs, et où il apprécie parfois, en soirée, la compagnie d’une bouteille de vodka. Le soir où tout a basculé, le jeune homme de 17 ans était justement dans cette configuration...

