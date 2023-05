Un policier présent lors de la mort de George Floyd reconnu coupable de complicité d'homicide

AFP, 2.05.23



L'un des policiers présents lors de la mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d'un agent à Minneapolis en 2020 a été reconnu coupable de complicité d'homicide, selon des documents judiciaires rendus publics mardi. Tou Thao avait gardé à distance les passants affolés par la scène et qui cherchaient à intervenir pendant que le quadragénaire noir agonisait à terre. L'ex-policier a déjà été reconnu coupable de "violation des droits civiques" de la victime et condamné à trois ans et demi de détention...

Lire la suite