Une démocrate a vendu des actions de First Republic et acheté des actions de JP Morgan avant l'effondrement (Newsweek)

Une démocrate a vendu des actions de First Republic et acheté des actions de JP Morgan avant l'effondrement Article originel : Democrat Sold First Republic Stock, Bought JP Morgan Before Collapse Par Andrew Stanton Newsweek, 4.05.23

La représentante Lois Frankel a récemment vendu des actions de la First Republic Bank et acheté des actions de JP Morgan, qui a repris lundi la First Republic après son effondrement.



La First Republic Bank (FRC) a été saisie par les autorités de régulation californiennes et vendue à JPMorgan Chase (JPM), qui assumera désormais la responsabilité de ses dettes et de ses actifs, lundi. Les actions de First Republic, une banque fondée en 1985 et basée à San Francisco, ont chuté de plus de 75 % la semaine dernière après que la banque a annoncé que les déposants avaient retiré 100 milliards de dollars en mars.

Cette faillite intervient alors que le secteur bancaire étatsunien est en proie à des turbulences depuis plusieurs semaines. En mars, la Silicon Valley Bank (SVB) et la Signature Bank ont toutes deux fait faillite, suscitant des inquiétudes quant à l'imminence de problèmes financiers généralisés. À la suite de la faillite de la SVB, l'action de First Republic a rapidement commencé à chuter, entraînant une tentative de sauvetage de la part de plusieurs grandes banques, qui ont déposé 30 milliards de dollars dans l'institution, mais n'ont finalement pas réussi à empêcher son effondrement.

Au milieu de ces problèmes bancaires, plusieurs législateurs sont confrontés à des questions sur les récentes transactions boursières impliquant la First Republic Bank.

Mme Frankel, une démocrate de Floride qui représente des régions proches de West Palm Beach, fait partie des législateurs qui ont vendu des actions de la First Republic Bank dans les semaines qui ont précédé sa faillite.

Selon un rapport financier daté du 28 avril 2023, Mme Frankel a vendu pour la première fois des actions de la banque le 16 mars, après l'effondrement de SVB. Quelques jours plus tard, le 22 mars, il a également acheté des actions de JP Morgan Chase & Co.

Le montant exact des actions échangées à chaque fois n'est pas connu, mais le rapport indique des valeurs comprises entre 1 001 et 15 000 dollars pour chaque transaction. Les deux transactions étaient des sous-holdings d'un IRA de Morgan Stanley, selon la déclaration. Newsweek a contacté le bureau de la représentante Frankel pour obtenir des commentaires par courrier électronique.