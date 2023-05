Une étude britannique sur le massacre d'un village palestinien par Israël en 1948 révèle l'existence de fosses communes (The Guardian)

Les chercheurs ont analysé des données cartographiques et des photos aériennes pour identifier trois sites possibles dans l'ancien village de pêcheurs de Tantura.

Une étude britannique sur le massacre d'un village palestinien par Israël en 1948 révèle l'existence de fosses communes Article originel : UK study of 1948 Israeli massacre of Palestinian village reveals mass grave sites The Guardian, 29.05.23

Une enquête sur le massacre d'un village palestinien détruit, perpétré par les forces israéliennes lors de la guerre de 1948 qui a entouré la création d'Israël, a permis d'identifier trois charniers possibles sous une station balnéaire actuelle.

Les survivants palestiniens et les historiens affirment depuis longtemps que les hommes vivant à Tantura, un village de pêcheurs d'environ 1 500 habitants situé près de Haïfa, ont été exécutés après s'être rendus à la brigade Alexandroni et que leurs corps ont été jetés dans une fosse commune qui serait située sous une zone qui est aujourd'hui un parking de Dor Beach. Les estimations varient entre 40 et 200 personnes.

Ces dernières années, les preuves de plus en plus nombreuses du massacre de Tantura ont suscité une vive controverse en Israël, où les atrocités commises par les forces juives en 1948 restent un sujet très sensible : un documentaire réalisé par des Israéliens sur ce qui s'est passé dans le village a suscité de nombreuses réactions négatives lors de sa sortie l'année dernière.

La nouvelle enquête approfondie menée par l'agence de recherche Forensic Architecture identifie ce qu'elle affirme être un deuxième site de charnier dans l'ancien village de Tantura, ainsi que deux autres emplacements possibles, dans le cadre de la recherche la plus complète à ce jour...