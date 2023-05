Vaccins Covid et mortalité : l'examen des essais cliniques (SPR)

Les vaccins covid ont-ils vraiment réduit la mortalité toutes causes confondues ?





Une nouvelle étude danoise , publiée dans iScience, a réanalysé les essais cliniques originaux du vaccin covid et conclut que les vaccins adénovecteurs covid (AstraZeneca et Janssen), mais pas les vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna), peuvent réduire la mortalité non covid et toutes causes confondues mortalité.

Cette nouvelle étude a de nouveau déconcerté à la fois les promoteurs de vaccins et les sceptiques des vaccins, car les vaccins adénovecteurs avaient un profil d'innocuité plus mauvais et une efficacité inférieure à celle des vaccins à ARNm. Dans de nombreux pays, les vaccins adénovecteurs n'ont même pas été approuvés ou ont été rapidement retirés du marché.

Mais la nouvelle étude a déjà été démystifiée il y a un an, lorsqu'elle est apparue pour la première fois sous forme de prépublication. L'effet supposé positif n'était significatif que dans un seul essai , l'essai Janssen, et l'effet était dû à des données incomplètes et à une mauvaise catégorisation des décès par les auteurs de l'étude.

En réalité, aucun des essais cliniques n'a montré d'effet significatif concernant la mortalité toutes causes, la mortalité covid ou la mortalité non covid. Il fallait s'y attendre puisqu'aucun des essais n'était conçu et alimenté pour mesurer un tel effet sur la mortalité : ils ne concernaient que des "cas".

À partir de là, de nombreux sceptiques des vaccins ont conclu que les vaccins covid ne réduisaient pas la mortalité covid ou la mortalité toutes causes confondues. En réalité, les vaccins covid ont fortement réduit la mortalité covid (initialement d'un facteur 10 à 20), réduit la mortalité toutes causes confondues et restauré l'espérance de vie dans de nombreux pays (voir graphique ci-dessus).

Malheureusement, à peine un an après le début de la vaccination, la variante synthétique probable de l'omicron est apparue et a considérablement réduit la protection vaccinale. Les fabricants de vaccins ont produit des "vaccins bivalents omicron" mis à jour, mais en raison de l'empreinte immunitaire, ceux-ci n'étaient guère plus efficaces.

Sans omicron, la létalité covid et la protection vaccinale seraient restées beaucoup plus élevées.

Le vrai scandale est que les fabricants de vaccins covid semblent avoir supprimé ou exclu certains événements indésirables graves, voire mortels, lors de leurs essais cliniques. Si ces événements indésirables avaient été reconnus, les vaccins covid n'auraient reçu des autorisations d'utilisation d'urgence que pour les groupes à haut risque et n'auraient probablement jamais reçu d'autorisation de mise sur le marché complète.

Cela aurait été la décision rationnelle de toute façon, mais cela aurait détruit à la fois le programme mondial de passeport vaccinal annoncé à l'avance et des milliards de dollars de bénéfices pour Big Pharma.