[Vidéo] Covid-19. « Les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués » (Nexus)

Nexus a pu s’entretenir avec Pierre Chaillot, statisticien depuis quinze ans et créateur de la chaîne YouTube Décoder l’éco, lors de la 100e du Conseil scientifique indépendant qui s’est déroulée à Saintes les 18 et 19 mai 2023.

◆ Un analyste chevronné Pierre Chaillot est l’auteur du livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L’Artilleur . Depuis le début de la crise Covid, il a analysé avec minutie et discipline les données officielles disponibles sur les sites d ’Eurostat , de l’ Insee , de Géodes , de la DREES et des différents ministères, qui concernent notamment les taux de mortalité, d’occupation des lits ou de psitivité des tests.

" Les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués " Nexus a pu s'entretenir avec Pierre Chaillot, statisticien depuis quinze ans et créateur de la chaîne YouTube " Décoder l'éco ", lors de la 100è du Conseil scientifique indépendant qui s'est déroulé à Saintes les 18 et 19 mai 2023. Pierre Chaillot est l'auteur du livre " Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels " aux éditions l'Artilleur.

Selon lui, « en France comme dans tous les autres pays européens, la mortalité de l’année 2020 standardisée (c’est-à-dire étudiée par tranches d’âges et non pas en données brutes) est au niveau de celle de l’année 2015, soit la septième année la moins mortelle de toute l’histoire de France ».

Des chiffres partiels et tronqués De grosses anomalies lui sont apparues et, aujourd’hui, il affirme dans son ouvrage que « les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués, aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l’activité hospitalière ou l’efficacité vaccinale ».

« Quant à la mortalité de l’année 2021, elle est au niveau de celle de 2018, la troisième la moins mortelle de toute l’histoire de France. »

Son souhait ? Qu’un « débat scientifique serein puisse avoir lieu sur cette crise dont les conséquences sont loin d’être derrière nous ».





◆ Un vaccin qui nous protège… des tests !

Pour Pierre Chaillot, dans tous les pays où la vaccination a eu lieu, on a mis en place un pass sanitaire qui a fait que les vaccinés n’étaient pas obligés de se tester : « Pas de test, pas de test positif. Pas de test positif, pas de Covid. Pas de Covid, le vaccin marche. […] Il n’y pas eu une pandémie de gens malades, il y a eu une pandémie de tests positifs. […] Je montre même que l’efficacité vaccinale n’a lieu que pendant la période du pass sanitaire. Le jour-même où le pass sanitaire s’arrête, la vaccination n’est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu’on teste les vaccinés plus que les non vaccinés à ce moment-là et donc tout s’effondre. »

« Le triptyque test/ vaccin/pass, ça permet de mettre en place une escroquerie, qui aurait marché avec n’importe quoi. Et c’est l’objectif de ce livre, de tout démontrer avec les chiffres officiels. »



◆ Un statisticien désintéressé



Pierre Chaillot précise à la fin de notre entretien que tous ses droits d’auteur vont à l’association Où est mon cycle ?, une association qui vient en aide aux femmes qui ont eu des problèmes de menstruations suite à la vaccination anti-Covid-19. Il déclare ne pas toucher d’argent non plus avec sa chaîne Décoder l’éco qui est sans pub, et qu’il a donné à titre gracieux la totalité des articles qu’il a écrits à ceux qui ont voulu les publier.

Il n’est pas non plus rémunéré lorsqu’il donne des conférences sur son livre dans toute la France : « Les collectifs ont la gentillesse de me payer les billets de train quand il y en a pour que je vienne, mais c’est tout. […] Je ne touche pas le moindre euro de la totalité de ce travail et je pense que c’est important. Ça me donne une parole libre. Donc je dis ce que je veux, je dis ce que je pense juste et ce que je dois dire parce que c’est mon devoir de dire les choses. C’est mon devoir déontologique. »