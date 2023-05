[Vidéo] Dernier discours de Mearsheimers sur la guerre en Ukraine (MoA)

Dernier discours de Mearsheimers sur la guerre en Ukraine Article originel : Mearsheimers Latest Talk On The War In Ukraine Moon of Alabama, 24.05.23

Mearsheimer a soulevé deux points importants :

L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre parce que le taux de mortalité dans cette guerre est en sa défaveur. Mearheimer estime que deux Ukrainiens meurent pour un soldat russe, mais il précise que nombre de ses amis pensent que le ratio est plutôt de 3:1 ou 4:1. La raison en est la guerre statique de type Première Guerre mondiale, dans laquelle l'artillerie est l'arme la plus meurtrière. La Russie dispose d'un immense avantage en matière d'artillerie. Lors d'une offensive, l'attaquant subit souvent plus de pertes que le défenseur. Mais dans cette guerre, l'Ukraine a été (contre-)attaquée la plupart du temps alors que les Russes se défendaient.

L'Ukraine a également une population beaucoup moins nombreuse que la Russie. Le ratio actuel est d'environ 5 Russes pour 1 Ukrainien. Avec une population beaucoup plus réduite et des pertes beaucoup plus élevées, l'Ukraine sera à court de corps valides bien avant la Russie.

Mearsheimer s'attend à ce que la Russie, qui a déjà incorporé quatre oblasts ukrainiens plus la Crimée, prenne quatre autres oblasts à l'Ukraine. (J'ai prédit cela le 24 février 2022, le jour où la guerre a commencé. Ces huit oblasts plus la Crimée sont historiquement des terres russes habitées par des Russes. Au cours des trente dernières années, ils ont toujours voté pour des candidats pro-russes, tandis que les habitants de l'ouest de l'Ukraine ont toujours opté pour des candidats anti-russes). L'Ukraine finira par devenir un État croupion dysfonctionnel (et pauvre).

Mearsheimer affirme qu'il n'y aura pas d'accord de paix en Ukraine. Les deux parties considèrent la guerre comme existentielle. L'Ukraine insiste pour récupérer les territoires qu'elle considère comme faisant partie du pays. L'Ukraine veut des garanties de sécurité de la part de l'Occident, ce à quoi la Russie s'oppose. Le problème de l'hyper-nationalisme (fascisme) du côté ukrainien rend également la paix impossible. Enfin, la Russie, après s'être fait mentir sur les accords de Minsk, n'a plus aucune confiance dans la parole "occidentale".