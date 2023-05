[Vidéo] Rapport de situation sur la guerre en Ukraine. Explosion à Khmelnytsky - Evacuation de Bakhmut - Missiles à plus longue portée (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine. Explosion à Khmelnytsky - Evacuation de Bakhmut - Missiles à plus longue portée

Article originel : Ukraine SitRep: Explosion in Khmelnytsky - Bakhmut Evacuation - Longer Range Missiles

Moon of Alabama, 15.05.23

Samedi dernier, au petit matin, deux fortes explosions (vidéo) ont détruit un important dépôt de munitions près de la ville de Khmelnytsky, dans l'ouest de l'Ukraine.

Cette photo montre le dépôt avant la frappe :

L'explosion a détruit tout le dépôt :

Le dépôt était situé sur une voie ferrée à quelque 5 000 mètres à l'ouest du centre-ville. Il est probable que l'explosion ait détruit non seulement une grande quantité de munitions, mais aussi un grand nombre de fenêtres de la ville, et qu'elle ait fait des victimes.

La ville de Khmelnytsky, qui compte 270 000 habitants, porte le nom d'un célèbre hetman cosaque (chef militaire élu) qui, en 1648, s'est soulevé contre le Commonwealth polono-lituanien qui contrôlait l'ouest de l'Ukraine. Alors que les opérations militaires se poursuivent sans résultat et que le soutien des Tatars s'avère peu fiable dans les moments cruciaux, Khmelnytsky commence à chercher d'autres alliés.

Il les trouve à Moscou : Khmelnytsky s'assure la protection militaire du Tsardom de Russie en échange de son allégeance au Tsar. Les dirigeants de l'Hetmanat cosaque prêtent serment d'allégeance au monarque russe, suivis peu après par d'autres fonctionnaires, le clergé et les habitants de l'Hetmanat. La nature exacte des relations stipulées par l'accord entre le Hétmanat et la Russie fait l'objet d'une controverse scientifique. Le concile de Pereiaslav a été suivi d'un échange de documents officiels : les Articles de mars (de l'Hétmanat cosaque) et la Déclaration du Tsar (de la Moscovie). Une délégation moscovite dirigée par Vasiliy Buturlin assiste au conseil. L'événement a été suivi peu après par l'adoption à Moscou des "Articles de mars", qui stipulaient un statut autonome pour le Hetmanat au sein de l'État russe. Cet accord a précipité la guerre russo-polonaise (1654-67). Le règlement juridique définitif a été effectué dans le cadre du traité de paix éternelle de 1686 conclu par la Russie et la Pologne, qui réaffirmait la souveraineté de la Russie sur les terres du Sich zaporozhien et de la rive gauche de l'Ukraine, ainsi que sur la ville de Kiev.

La ville est située à environ 200 kilomètres de la frontière polonaise. Le dépôt a probablement accueilli des munitions en provenance de l'Ouest et destinées à la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Selon certaines rumeurs, le dépôt contenait des munitions britanniques pour les chars de combat Challenger. Ces munitions sont remplies d'uranium appauvri. Certaines cartes circulent et prétendent montrer un pic de rayons gamma dans la région.

Cependant, la carte correspondante ne se charge pas pour moi et je n'ai aucun moyen de la vérifier. La carte semble montrer une augmentation du rayonnement gamma, mais cette augmentation s'est produite les 11 et 12 mai, et non au début de la matinée du 13 mai, lorsque l'explosion s'est produite. L'augmentation est également très faible et le total est normal et non dangereux. Voler dans un avion commercial vous expose généralement à quelque 2 000 nano-Sievert par heure [nSi/h]. De petites variations du rayonnement de fond se produisent en permanence, de sorte que le graphique ne nous apprend pas grand-chose. Par ailleurs, l'armée ukrainienne semble abandonner ce qui reste de la ville de Bakhmut. Dans la dépêche du jour, le ministère russe de la défense signale l'interception par la défense aérienne d'un missile de croisière britannique Storm Shadow. Cela confirme qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle arme miracle. (Les deux impacts récents du Storm Shadow dans la ville de Luhansk visaient des cibles non défendues et étaient également accompagnés d'un missile de guerre électronique livré par les États-Unis, qui peut probablement confondre les radars de défense aérienne). Hier, sept missiles antiradars étatsuniens HARM et dix missiles HIMARS ont également été abattus. L'utilisation d'un si grand nombre de missiles HARM est inhabituelle et indique qu'il s'agit d'une nouvelle campagne en préparation de la contre-offensive tant annoncée.