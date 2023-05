[Vidéo] Soignants suspendus, sur le chemin de la reconstruction (Nexus)

Adulés « hier ». Méprisés « le lendemain ». Ils ont perdu leur place. Ils ont perdu leurs repères. Près de deux ans après l’obligation vaccinale qui contraignait par la loi notamment le personnel du secteur de la santé en France sous peine de perte d’emploi, des dizaines de milliers de personnes tentent de se reconstruire, psychologiquement et professionnellement.

Dans un reportage de 25 minutes, le magazine Nexus revient sur ces deux années de crise. Le journaliste Armel Joubert des Ouches est parti dans la Drôme à la rencontre d’Elsa Ruillère et de ses « stagiaires » d’un week-end, venus se reconnecter à eux-mêmes.



◆ Adulés « hier », rejetés le lendemain

Tout le monde se rappelle les applaudissements et concerts de casseroles des Français, à la porte de leur maison ou au balcon de leur appartement. Ils rendaient hommage au personnel soignant, écrasé de charge durant la crise sanitaire qui frappait le pays et les quatre coins du globe. Nous étions en 2020, en plein cœur de la crise du Covid-19. Ces hommages ont ensuite laissé place au silence. Depuis, ils sont des milliers qui tentent de se reconstruire, psychologiquement et professionnellement. Pour beaucoup d’entre eux, la perte de leur travail dans un secteur qu’ils ont, pour la plupart choisi par vocation, a causé des traumatismes profonds.



◆ Des stages de reconnexion, pour se reconstruire

Elsa Ruillère fait partie de ces personnes suspendues du jour au lendemain parce qu’elle refusait l’injection d’un vaccin – il faut le rappeler – encore expérimental à l’époque. Il y a quelques mois, avec le soutien de l’association UNIS2607, Elsa Ruillère et des amies ont mis en place des stages de reconnexion, de reconversion, afin d’aider les personnes les plus fragilisées par les deux années qui viennent de s’écouler.



◆ Une reconstruction provisoire ?

Le 4 mai dernier, l’Assemblée nationale avait voté l’abrogation de la loi sur l’obligation vaccinale contre la Covid-19. Le gouvernement, par un décret du 13 mai 2023, a finalement choisi de suspendre cette obligation, plutôt que de l’abroger. Les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés à partir du 15 mai. Précisons néanmoins que la loi doit maintenant être examinée par le Sénat…