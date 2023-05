[Vidéos] La guerre économique de l'Occident contre la Russie a échoué. La presse de l'establishment britannique admet avec dépit sa défaite (Antiwar)

La guerre économique de l'Occident contre la Russie a échoué Article originel : The West’s Economic War on Russia Has Failed Par John V. Walsh* Antiwar, 16.05.23

Le présent auteur, qui n'est pas un adepte de la presse britannique, a eu connaissance des deux articles par Alexander Mercouris, qui les a commentés sur sa propre chaîne YouTube, ici, et, avec son partenaire Alex Christoforou, sur The Duran Channel, ici. (Je ne saurais trop recommander ces sites pour leurs articles quotidiens sur la géopolitique, en particulier sur la crise en Ukraine et en Europe).

La guerre économique est un échec. La Russie a gagné. Ce verdict ne provient pas d'une source favorable à la Russie, mais de deux publications britanniques bien connues. L'une est le plus ancien magazine politique du Royaume-Uni, The Spectator. L'autre est le Daily Telegraph, un journal britannique qui soutient la guerre en Ukraine et a toujours soutenu les candidats conservateurs. Boris Johnson a été rédacteur en chef du premier et chroniqueur du second.

Les États-Unis et leurs vassaux de l'UE ont mené une double attaque contre la Russie. Le premier est la cruelle guerre par procuration de Joe Biden contre la Russie, avec son utilisation cynique des Ukrainiens comme chair à canon. Le second volet est la guerre des sanctions destinée à détruire l'économie russe.

UK media admits, 'shock and awe' sanctions have failed / Les médias britanniques admettent que les sanctions "choc et stupeur" ont échoué

"L'Occident s'est lancé dans la guerre des sanctions avec un sentiment exagéré de sa propre influence dans le monde. Comme nous l'avons découvert, les pays non occidentaux n'ont pas la volonté (sic !) d'imposer des sanctions à la Russie ou aux oligarques russes. Les résultats de cette erreur de calcul sont visibles pour tous. En avril de l'année dernière, le FMI prévoyait que l'économie russe se contracterait de 8,5 % en 2022 et de 2,3 % supplémentaires cette année. En réalité, le PIB n'a baissé que de 2,1 % l'année dernière et, cette année, le FMI prévoit une légère hausse de 0,7 %. ... L'économie russe n'a pas été détruite ; elle a simplement été reconfigurée, réorientée pour regarder vers l'est et le sud plutôt que vers l'ouest".

"Il est rapidement apparu que si l'Occident souhaitait une guerre économique, ce n'était pas le cas du reste du monde. Alors que ses exportations de pétrole et de gaz vers l'Europe chutaient, la Russie a rapidement augmenté ses exportations vers la Chine et l'Inde, deux pays qui préféraient acheter du pétrole à prix réduit plutôt que de s'opposer à l'invasion de l'Ukraine. Pire, une partie du pétrole russe exporté vers l'Inde semble avoir été siphonné vers l'Europe, avec une augmentation du nombre de navires transportant du pétrole raffiné en provenance de l'Inde via le canal de Suez.

"L'autre volet, en revanche, s'est avéré tout aussi brutal : le plan de guerre économique contre Moscou, qui a déclenché un choc financier d'une ampleur jamais vue auparavant. La Russie devait être presque entièrement coupée du monde, avec des sanctions et des boycotts sur toutes les importations et les exportations, à l'exception des produits humanitaires tels que les médicaments. La Russie de Poutine, selon la théorie, serait appauvrie jusqu'à la capitulation". (La brutalité de l'expression "appauvrie jusqu'à la capitulation" se glisse si facilement sur la page de cet article, parce qu'il s'agit d'un comportement impérial occidental standard, aujourd'hui normalisé. ~ jw)

C'est la troisième fois depuis la fin de la guerre froide 1.0 que les États-Unis tentent de détruire l'économie russe. La première, menée par Bill Clinton dans les années 90, a débouché sur une dépression plus profonde et plus longue que la Grande Dépression mondiale des années 1930, avec une baisse du PIB de 43 % et un raccourcissement de la durée de vie de quatre ans. Telle est la cruauté de la guerre économique.

"Il n'est pas étonnant que la société russe n'ait pas implosé. Il n'y a peut-être plus de McDonald's à Moscou, mais les ventes de voitures chinoises sont florissantes. On nous a dit que la Russie ne pouvait pas survivre sans la technologie occidentale, mais elle se tourne plutôt vers les systèmes rivaux de la Chine". ---

"La raison ? La Chine est intervenue discrètement, renflouant l'économie brisée de Poutine à une échelle transformationnelle, échangeant de l'énergie et des matières premières contre des biens et des technologies. Les sanctions sont une plaisanterie. Les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont augmenté de 41,3 % au cours des quatre premiers mois de l'année pour atteindre 73 milliards de dollars, finançant ainsi la guerre de Poutine. Les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté de 153 % pour le seul mois d'avril 2023 ; leur hausse fait plus qu'annuler le déclin du commerce allemand et français, comme le souligne Robin Brooks, de l'Institute for International Finance. Les échanges commerciaux de la Chine ont également augmenté avec le Belarus, le Kazakhstan, la Géorgie et la Turquie, qui disposent tous d'un accès facile et poreux à la Russie.

" La Russie était censée s'être effondrée à l'heure qu'il est. Le pari de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de l'Europe était que des sanctions commerciales, financières et technologiques drastiques, un plafonnement du prix du pétrole russe transporté par mer et une aide substantielle à l'Ukraine suffiraient à vaincre Moscou. Cela n'a pas fonctionné. Malgré tous les sacrifices du peuple ukrainien, la guerre est dans l'impasse, du moins jusqu'à la contre-offensive de Kiev.

La seconde est intervenue après le coup d'État soutenu par les États-Unis en Ukraine en 2014 et le bombardement du Donbas, suivi du référendum en Crimée et de sa réincorporation à la Russie, fournissant l'excuse parfaite pour des sanctions brutales à l'encontre de la Russie. La Russie a appris à gérer ces sanctions, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a réussi à échapper aux sanctions actuelles. L'échec actuel est le troisième. Il n'est guère surprenant que la Russie en ait assez et qu'elle se soit résolument tournée vers la Chine et les autres économies dynamiques de l'Asie de l'Est.

Les deux articles, mais surtout celui du Telegraph, accusent la Chine d'avoir permis à la Russie d'échapper à l'emprise de l'impérialisme occidental. L'article du Telegraph est intitulé "Xi Jinping manque de temps et il le sait". Selon ce point de vue, bien que la Chine (avec le reste du Sud) ait été le grand facilitateur qui a permis à Poutine de pivoter vers l'Est, son temps est compté. Bientôt, la Chine atteindra son apogée et commencera à redescendre, une prédiction que nous avons entendue à maintes reprises au cours du dernier quart de siècle, mais qui ne s'est pas encore réalisée.

Dans cette histoire, la Russie apparaît toujours comme une nation colonisée malheureuse et la Chine comme un suzerain rusé. La seule possibilité est un résultat gagnant-perdant, ce qui nous en dit plus sur la vision du monde de l'Occident que sur toute autre chose. L'idée d'un monde multipolaire gagnant-gagnant, où les nations sont respectées en tant qu'égales souveraines, ne fait tout simplement pas partie du vocabulaire de l'Occident. Espérons que cela changera avant que nous ne nous consumions dans une guerre nucléaire ou que nous ne nous occupions tellement de la guerre et des conflits que nous ne parvenions pas à faire face aux menaces imminentes qui pèsent sur notre survie.





* John V. Walsh, jusqu'à récemment professeur de physiologie et de neurosciences à l'école de médecine Chan de l'université du Massachusetts, a écrit sur les questions de paix et de soins de santé pour le San Francisco Chronicle, EastBayTimes/San Jose Mercury News, Asia Times, LA Progressive, Antiwar.com, CounterPunch et d'autres journaux.