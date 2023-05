Violences policières, discriminations raciales.... la France pointée du doigt au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

France Soir, 8.05.23



DROITS DE L'HOMME - La France a essuyé une salve de critiques, lundi 1er mai 2023, au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. De nombreux États membres, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, ont dénoncé une “répression disproportionnée” des manifestations et un “usage excessif de la force” de la part des forces de l’ordre hexagonales. Ils recommandent à Paris de “redoubler” d’efforts pour lutter contre les violences et les discriminations raciales, et de diligenter des enquêtes indépendantes pour “punir les responsables”. La réponse de la délégation française a été apportée par la conseillère juridique du ministère de l’Intérieur, Sabrine Balim. Celle-ci a évoqué la problématique du port du RIO (le numéro d’identification des forces de l’ordre), qui a fait récemment parler de lui pendant les manifestations contre la loi retraites...

Lire la suite