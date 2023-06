Affaire Eva Kaili : Scandale de corruption impliquant des centaines de députés européens, l’UE tente d’étouffer l’affaire (Le Media en 4-4-2)

En décembre 2022, un scandale de corruption éclate avec l’arrestation de Éva Kaïlí, soupçonnée d’avoir reçu des pots-de-vin du Qatar. La police belge a découvert plus de 100 000 € lors d’une perquisition de son appartement. Kaili est connue pour son style de vie luxueux et les enquêtes se demandent comment elle a acquis certaines de ses propriétés immobilières haut de gamme.

En outre, deux autres députés européens, Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, ont également été inculpés dans le scandale. Ils ont tous deux vu leur immunité levée lors de l’enquête criminelle.

On craint que l’UE ne permette pas à l’enquête d’avancer en raison de la nature très médiatisée de l’enquête impliquant des députés libéraux. Il a été affirmé que jusqu’à 100 députés européens pourraient être impliqués, avec des conséquences considérables pour les grands partis européens.

Le député européen Jacek Saryusz-Wolski affirme que «Fight Impunity», le nom de l’ONG dirigée par Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien et l’un des suspects, passe désormais pour malade.

«C’est un exemple d’impunité à l’égard de la corruption dans laquelle ces personnes ont été impliquées», a-t-il déclaré. Il estime que la raison pour laquelle l’affaire est balayée sous le tapis est que le scandale pourrait engloutir l’exécutif de l’UE et d’autres groupements politiques autres que les socialistes. Jacek Saryusz-Wolski a également révélé que les personnes impliquées reprennent leurs fonctions parlementaires comme si de rien n’était, dont l’ancienne vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, qui reprend son poste de députée européenne.

Eva Kaili fait également l’objet d’une enquête en Grèce pour blanchiment d’argent. Elle et sa famille sont soupçonnées d’avoir investi des revenus non déclarés dans des propriétés. Si elle est reconnue coupable, il est probable que les tribunaux grecs prononceront une peine plus sévère que ceux de Belgique.

Ses avocats ont affirmé fin mai qu’elle pouvait reprendre ses fonctions parlementaires, à condition qu’elle ne quitte pas la Belgique. Kaili est autorisé à assister à la prochaine session du Parlement européen à Strasbourg.