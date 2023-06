Catherine Colonna solde le médiocre héritage africain de Jean- Yves Le Drian

Mondafrique, 12.06.23

En une seule année, la ministre des Affaires étrangères françaises Catherine Colonna a opéré un changement dans le style et le traitement des dossiers africains par le Quai d’Orsay qui tourne la page des années de son prédécesseur Jean-Yves Le Drian. L’ancienne porte-parole de Chirac à l’Elysée manie l’écoute et la discrétion là où son prédécesseur usait du coup de menton et de l’arrogance...



